Eskişehir'de hakeme saldırı kameraya yansıdı! Hakem kanlar içinde kaldı

Eskişehir'de amatör küme maçında maçın hakemine saldırı gerçekleşti.

HAKEM KANLAR İÇİNDE KALDI!

Eskişehir'de 30 Kasım 2025 tarihinde oynanan karşılaşma sırasında orta hakem Mesut Eren'e karşı Birlikspor teknik heyeti tarafından saldırı gerçekleşti.

Saldırı sonrasında kanlar içinde kalan hakemi rakip oyuncular ve heyeti kurtardı. Güvenlik güçlerinin olaya müdahale etmesiyle hakem sahadan çıkartılarak tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay sonrasında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır