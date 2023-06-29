SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. A Milli Takım, FIFA sıralamasında 2 basamak yükseldi!

A Milli Takım, FIFA sıralamasında 2 basamak yükseldi!

29.06.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı, FIFA’nın haziran ayı ülkeler sıralamasında iki basamak yükselerek bin 484 puanla 41. sırada yer aldı.

FIFA, haziran ayı dünya sıralamasını açıkladı. Bin 484 puana sahip olan A Milli Futbol Takımı, iki basamak yükselerek 41. sırada kendine yer buldu.

ARJANTİN LİDER KONUMDA BULUNUYOR

f080be14-0b35-43f6-a444-7671afef1f22

2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, bin 843,73 puanla zirvedeki yerini korurken, son Dünya Kupası finalisti Fransa bin 843,54 puanla 2. sırada, bin 828 puanlı Brezilya ise 3. basamakta yer aldı. Puanını bin 797 yapan İngiltere, 4. sıraya yükselirken, bin 788 puanlı Belçika, 5. sıraya geriledi.

GALLER'İN ARKASINDAYIZ

a-milli-futbol-takimi-iha-2063995

A Milli Takım’ın, 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’ndaki rakiplerinden Hırvatistan 6., Galler 35., Ermenistan 90., Letonya da 134. sırada bulunuyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
A Milli Futbol Takımı, Japonya ile özel maç yapacakA Milli Futbol Takımı, Japonya ile özel maç yapacak
İrfan Can Kahveci'nin anlaşma aşamasına geldiği takım çok tanıdık...İrfan Can Kahveci'nin anlaşma aşamasına geldiği takım çok tanıdık...
Beşiktaş'ın yeni golcüsü Icardi'yi çok kızdıracak! "Karımı taciz etti"Beşiktaş'ın yeni golcüsü Icardi'yi çok kızdıracak! "Karımı taciz etti"
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı a milli futbol takımı sıralaması da, son dü

En Çok Okunan Haberler

Köy muhtarı namaza gelmeyenleri tespit etti

Köy muhtarı namaza gelmeyenleri tespit etti

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! İşte 5 kişiye mezar olan denizaltının karaya çıkarılan enkazı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! İşte 5 kişiye mezar olan denizaltının karaya çıkarılan enkazı

Galatasaray stadyumunun adı değişti!

Galatasaray stadyumunun adı değişti!

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ı resmen duyurdu

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ı resmen duyurdu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a imzayı atıyor

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a imzayı atıyor

''Bana onu getirin''

''Bana onu getirin''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her satırı korkunç! Saplantılı aşık kıskançlık krizine girdi

Her satırı korkunç! Saplantılı aşık kıskançlık krizine girdi

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

İki haftada 8’i çocuk 20 kişiyi öldürdü

İki haftada 8’i çocuk 20 kişiyi öldürdü

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.