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A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası fikstürü belli oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.12.2024 15:43
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A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda oynayacağı karşılaşmaların fikstürü belli oldu.

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası fikstürü belli oldu!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri grup kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde gerçekleştirildi.

Türkiye, E Grubu'nda İspanya/Hollanda eşleşmesinin galibi, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti. Eylül 2025'te başlayacak eleme maçlarında millilerin fikstürü de açıklandı.

Eleme gruplarını lider tamamlayan 12 takım Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenleyeceği turnuvaya direkt katılım sağlayacak. Grup ikincileri ise play-off maçları oynayacak.

AY-YILDIZLILARIN ELEMELERDEKİ MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

4 Eylül 2025: Gürcistan - Türkiye
7 Eylül 2025: Türkiye - İspanya/Hollanda eşleşmesinin kazananı
11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye
14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan
15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım 2025: İspanya/Hollanda eşleşmesinin kazananı - Türkiye

Anahtar Kelimeler:
dünya kupası milli takım
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