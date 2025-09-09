A Milli Takım'ın 6-0'lık İspanya mağlubiyeti sonrası takım karıştı! Birbirlerini sildiler... O görüntüler herkesi şaşırttı

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Türkiye, deplasmanda İspanya ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Ay-Yıldızlılar rakibini 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup olurken alınan bu sonuç moralleri hayli bozdu.

Alınan bu farklı mağlubiyetin ardından milli takımda yaşananlar ise herkesi şaşırttı.

MAÇTAN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Mücadelenin bir bölümünde Abdülkerim Bardakcı ve Kenan Yıldız arasında gerginlik yaşandı. Bir ikili mücadele sonrasında Abdülkerim Bardakcı'nın müdahale ettiği bir pozisyon sonrası Kenan Yıldız, başarılı stoperi tebrik etmek istedi ancak Abdülkerim Bardakcı, Kenan Yıldız'ı iterek tepki gösterdi.

BARIŞ ALPER'E YAKINDI

Maçın son düdüğünün ardından ise Kenan Yıldız'ın bu durumu Barış Alper Yılmaz'a anlattı görülürken Barış Alper'in 'Kim' sorusuna Kenan Yıldız'ın 'Abdülkerim abi' dediği görüldü.

SOYUNMA ODASINDA TARTIŞMA

Öte yandan karşılaşmanın ardından soyunma odasında ve takım içinde ciddi tartışmaların yaşandığına dair söylentiler ortaya atılmaya başlandı.

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKARDILAR

Alınan bu sonucun ardından yaşananların yankısı sosyal medyaya da taşındı. Bazı milli futbolcuların karşılaşmanın ardından birbirlerini takipten çıktıları görüldü.