A Milli Takım'ın 6-0'lık İspanya mağlubiyeti sonrası takım karıştı! Birbirlerini sildiler... O görüntüler herkesi şaşırttı

A Milli Takım'ın İspanya'ya karşı oynadığı mücadelede aldığı 6-0'lık mağlubiyetin yankıları sürerken alınan bu sonuç sonrası takım içinde de karışıklık yarattığı hatta bazı isimlerin birbirlerini sosyal medyadan sildiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

A Milli Takım'ın 6-0'lık İspanya mağlubiyeti sonrası takım karıştı! Birbirlerini sildiler... O görüntüler herkesi şaşırttı
Berker İşleyen
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Türkiye, deplasmanda İspanya ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Ay-Yıldızlılar rakibini 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup olurken alınan bu sonuç moralleri hayli bozdu.

Alınan bu farklı mağlubiyetin ardından milli takımda yaşananlar ise herkesi şaşırttı.

MAÇTAN SONRA ORTAYA ÇIKTI

A Milli Takım ın 6-0 lık İspanya mağlubiyeti sonrası takım karıştı! Birbirlerini sildiler... O görüntüler herkesi şaşırttı 1

Mücadelenin bir bölümünde Abdülkerim Bardakcı ve Kenan Yıldız arasında gerginlik yaşandı. Bir ikili mücadele sonrasında Abdülkerim Bardakcı'nın müdahale ettiği bir pozisyon sonrası Kenan Yıldız, başarılı stoperi tebrik etmek istedi ancak Abdülkerim Bardakcı, Kenan Yıldız'ı iterek tepki gösterdi.

BARIŞ ALPER'E YAKINDI

A Milli Takım ın 6-0 lık İspanya mağlubiyeti sonrası takım karıştı! Birbirlerini sildiler... O görüntüler herkesi şaşırttı 2

Maçın son düdüğünün ardından ise Kenan Yıldız'ın bu durumu Barış Alper Yılmaz'a anlattı görülürken Barış Alper'in 'Kim' sorusuna Kenan Yıldız'ın 'Abdülkerim abi' dediği görüldü.

SOYUNMA ODASINDA TARTIŞMA

A Milli Takım ın 6-0 lık İspanya mağlubiyeti sonrası takım karıştı! Birbirlerini sildiler... O görüntüler herkesi şaşırttı 3

Öte yandan karşılaşmanın ardından soyunma odasında ve takım içinde ciddi tartışmaların yaşandığına dair söylentiler ortaya atılmaya başlandı.

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKARDILAR

Alınan bu sonucun ardından yaşananların yankısı sosyal medyaya da taşındı. Bazı milli futbolcuların karşılaşmanın ardından birbirlerini takipten çıktıları görüldü.

A Milli Takım ın 6-0 lık İspanya mağlubiyeti sonrası takım karıştı! Birbirlerini sildiler... O görüntüler herkesi şaşırttı 4

A Milli Takım ın 6-0 lık İspanya mağlubiyeti sonrası takım karıştı! Birbirlerini sildiler... O görüntüler herkesi şaşırttı 5

Anahtar Kelimeler:
İspanya Abdülkerim Bardakcı son dakika barış alper milli takım Kenan Yıldız
