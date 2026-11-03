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A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçlarının aday kadrosu açıklandı mı? Sosyal medyadaki iddia gündem oldu

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçlarında karşılaşacağı Belçika ve Fransa maçlarının kadrosunu açıkladığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Kadro henüz kesinleşmezken cuma günü Sergen Yalçın tarafından kadronun açıklanması bekleniyor.

A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçlarının aday kadrosu açıklandı mı? Sosyal medyadaki iddia gündem oldu
Mustafa Fidan

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım'da Belçika ile evinde, 15 Kasım'da da Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Grupta alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Vicenzo Montella'nın görevine son verilmişti.

SERGEN YALÇIN BELÇİKA VE FRANSA MAÇI ADAY KADROSUNU BELİRLEDİ

Montella'nın ardından TFF'nin teknik direktörlük görevine getirdiği Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa maçlarının aday kadrosunu belirlediği iddiası sosyal medyad gündem oldu.
A Milli Takım ın Belçika ve Fransa maçlarının aday kadrosu açıklandı mı? Sosyal medyadaki iddia gündem oldu 1

Kadro henüz kesinleşmezken cuma günü Sergen Yalçın tarafından kadronun açıklanması bekleniyor.

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Sergen Yalçın a milli takım A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu
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