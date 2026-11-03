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PFDK sevkleri açıklandı! Aralarında Emre Belözoğlu da var

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Sevk edilenler arasında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu da var.

PFDK sevkleri açıklandı! Aralarında Emre Belözoğlu da var

TFF'nin açıklamasına göre, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Göztepe, Amed Sportif Faaliyetler, Kasımpaşa ve Beşiktaş disipline gönderildi.

PFDK sevkleri açıklandı! Aralarında Emre Belözoğlu da var 1

EMRE BELÖZOĞLU DA VAR

Ayrıca Emre Belözoğlu "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar"; Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta "hakareti"; Eyüpspor maçında kırmızı kart gören Amed Sportif Faaliyetler formasını giyen Samuel Ballet "kural dışı hareketi" ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle kurula sevk edildi.

PFDK sevkleri açıklandı! Aralarında Emre Belözoğlu da var 2

Açıklamada Trendyol 1. Lig'den ise Bursaspor'un çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
PFDK Emre Belözoğlu
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
fenerbahçe ile anlaştı ya ..( 1 ) maç.
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