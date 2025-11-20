A Milli Takım'ın Dünya Kupası play-off rakibi Romanya! Sumudica'dan 'cehennem olacak' yorumu

2026 Dünya Kupası yolunda A Milli Takım, play-off turunda Romanya ile eşleşti. Eski Süper Lig teknik direktörü Sumudica, Türkiye'nin favori olduğunu ancak zorlu bir maçın kendilerini beklediğini belirtti.

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm dünyayı sararken, A Milli Takımımız da bu büyük organizasyonda yer almak için mücadele ediyor. İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda, millilerimizin play-off turundaki rakibi belli oldu: Romanya. E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan ve kura çekimine 1. torbadan katılan Türkiye, C Yolu yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Bu eşleşme, Türk futbolseverler arasında büyük bir heyecan yaratırken, rakip takımın analizleri de şimdiden başladı.

Romanya ile oynanacak yarı final maçının ardından, Türkiye turu geçmesi halinde Slovakya-Kosova maçının galibiyle finalde karşılaşacak. Bu zorlu süreçte, A Milli Takımımızın performansı büyük önem taşıyacak. Teknik direktör ve oyuncular, bu kritik maçlara en iyi şekilde hazırlanmak için yoğun bir çalışma temposuna girecekler.

SUMUDICA: ''CEHENNEM GİBİ GEÇECEK''

Eski Süper Lig teknik direktörü Marius Sumudica'nın eşleşmeyle ilgili yorumları da dikkat çekti. Daha önce birçok Türk kulübünde görev yapmış olan Sumudica, Türkiye'nin favori olduğunu belirtirken, Romanya için bu maçın 'cehennem' gibi geçeceğini ifade etti. Sumudica'nın bu açıklamaları, maçın ne kadar zorlu ve rekabetçi geçeceğinin bir işareti olarak yorumlanabilir.

''EŞLEŞECEĞİMİZİ HİSSEDİYORDUM...''

Marius Sumudica, "Türkiye ile eşleşeceğimizi hissediyordum. Bu takım, genç oyuncularla dolu, değişen bir jenerasyon var ve piyasa değerleri çok yüksek. En büyük başarılarının 2002 Dünya Kupası'nda 3.lük olduğunu unutmayalım. Yani bu takımın bir tarihi de var. En önemli sonuçları bu. 2008'de Euro'da yarı finale çıktılar, 2003'te Konfederasyon Kupası'nda 3. oldular. Önemli oyuncuları var. Türkiye, Avrupa'nın büyük takımlarında oynayan çok yetenekli yeni nesil oyunculara dayanıyor." dedi.

YILDIZLARIMIZA DEĞİNDİ! ARDA GÜLER, ÇALHANOĞLU, KENAN YILDIZ...''

Marius Sumudica, "Arda Güler 20 yaşında, Real Madrid orta saha oyuncusu. Çok zeki bir oyun kurucu, 10 numara. Hakan Çalhanoğlu, oyun koordinatörü, takım kaptanı ve orta sahanın beyni. Inter'de oynuyor. Sansasyonel serbest vuruşları ve olağanüstü bir vizyonu var. Çok iyi bir oyuncu. Kenan Yıldız, 20 yaşında, kanat oyuncusu, Juventus'ta oynuyor, çok değerli bir başka oyuncu. Çok hızlı, teknik, çok büyük potansiyeli var."

Ferdi Kadıoğlu var, orta saha oyuncusu kökenli sol bek, Fenerbahçe'de orta saha oynuyordu. Çok yönlü bir bek, çok büyük bir hücum gücü var. Merih Demiral var, güçlü ve tecrübeli bir stoper. Şu anda Suudi Arabistan'da Al Ahli'de oynuyor, onu çok iyi tanıyorum. Uzun süre Juventus ve Atalanta'da oynadı." ifadelerini kullandı.

Kura çekiminin ardından futbol yorumcuları ve spor otoriteleri de değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin kağıt üzerinde favori olduğu belirtilirken, play-off maçlarının her zaman sürprizlere açık olduğu vurgulandı. A Milli Takımımızın, Romanya karşısında disiplinli ve etkili bir oyun sergilemesi, Dünya Kupası yolunda önemli bir adım olacaktır.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) de kura çekiminin ardından bir açıklama yaparak, A Milli Takım'a başarılar diledi. TFF yetkilileri, tüm imkanların seferber edilerek, takımın en iyi şekilde hazırlanacağını ve Türk futbolseverleri Dünya Kupası'nda temsil etme hedefiyle yola çıkılacağını belirtti.