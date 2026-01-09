MAGAZİN

Dominik'ten aşk pozu geldi! Survivor Murat Ceylan'ın sevgilisi tanıdık çıktı

Survivor'ın başarılı sunucusu Murat Ceylan, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Ceylan, oyuncu sevgilisi Sude Zülal Güler'i yarışmanın çekildiği Dominik'e davet etti. İkiliden paylaşımlar peş peşe geldi.

Öznur Yaslı İkier

Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve sunuculuk kariyerinde hızla ilerleyen Murat Ceylan, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Murat Ceylan'ın Gizem Güneş ile ayrılığının ardından oyuncu Sude Zülal Güler ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Ünlü sunucu, yeni sevgilisi Sude Zülal Güler ile ilk kez Etiler'de el ele yürürken görüntülenmişti.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden sürpriz paylaşım geldi. Ceylan, Survivor'ın çekimlerinin yapıldığı Dominik'ten kız arkadaşının yeni karesini sosyal medya hesabından kalp emojisi ile yayınladı.

Ceylan'ın ardından güzel oyuncu da birlikte oldukları anları paylaştı. Ünlü çiftin aşk pozları kısa sürede beğeni topladı.

