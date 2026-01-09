SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi ortak basın toplantısı! Icardi'den Skriniar sözler...

Turkcell Süper Kupa finali öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe cephesinden dikkat çeken mesajlar geldi. Ortak basın toplantısında teknik direktörler ve yıldız futbolcular rekabetin saha içinde kalması gerektiğini vurgularken, iki takım da kupayı kazanarak sezona psikolojik üstünlükle başlamak istediklerini ifade etti.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi ortak basın toplantısı! Icardi'den Skriniar sözler...
Berker İşleyen
Milan Skriniar

Milan Skriniar

SLO Slovakya
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak final öncesinde düzenlenen ortak basın toplantısı, ezeli rekabetin nabzını yükseltti. Teknik direktörler ve yıldız oyuncular hem mücadele hem de fair-play vurgusu yaptı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi ortak basın toplantısı! Icardi den Skriniar sözler... 1

TEDESCO’DAN İLK FİNAL HEYECANI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerle yaşayacağı ilk final öncesi heyecanını gizlemedi. Deneyimli çalıştırıcı, takımının hazır olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“SABIRSIZLANIYORUM”

Domenico Tedesco: “Fenerbahçe ile ilk finalimi oynamak için sabırsızlanıyorum! Hazırız!”

“GÜZEL BİR MAÇ OLSUN”

Okan Buruk: “Burada hep beraber olduğumuz için mutluyuz. Bir önceki finalde bir arada olamadık. Fenerbahçe yönetimine, teknik direktörüne ve oyuncusuna teşekkür ederim. Dışarıdaki insanların tepkilerine yol açmadan bu rekabetin saha içerisinde devam etmesi en büyük dileğim. Güzel bir maç olsun.”

“KAZANAN PSİKOLOJİK AVANTAJ ELDE EDECEK”

Okan Buruk: “Kupayı kazanacak takım psikolojik avantaj elde edecek. Ancak dostluk içinde geçmesi önemli. En büyük dileğim bu.”

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi ortak basın toplantısı! Icardi den Skriniar sözler... 2

“TAKIMDA HERKES POZİTİF”

Domenico Tedesco: “Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz. Herkes pozitif. Son idmanı yaptık, Talisca geri döndü. Matteo Guendouzi takımla ilk kez çalıştı. Aynı şekilde Mert Günok da yeni geldi, iki idman yaptı. Takım olarak sabırsızlanıyoruz.”

“KUPAYI KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Mauro Icardi: “Finalle bizim ve kulüp için önemli. Son yıllarda şampiyonluklar yaşadık. Bu kez yine kupayı almak istiyoruz. Güzel bir maç izletmek istiyoruz. Bu kupa camia için çok önemli, kazanmak için elimizden geleni yapacağız.”

“YENİ TRANSFERLER TAKIMA ÇOK YARDIMCI OLACAK”

Nelson Semedo: “Finalde olduğumuz için çok mutluyuz. Samsunspor'a karşı iyi oynadık ve burayı hak ettik. Güzel bir maç olsun ve sadece futbol konuşulsun. Bu finale iyi hazırlandık. İyi transferler yaptık. Musaba çok iyi başladı. Mert ve Guendouzi de takımla çalıştı. Takıma yardımcı olacaklarını umuyorum. Umarım iyi maç olur, bu kulüp kupayı hak ediyor. 2014'ten sonra bu kupayı kazanmak istiyoruz, iyi de bir moral olur.”

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi ortak basın toplantısı! Icardi den Skriniar sözler... 3

“KONUŞMAYA GEREK YOK”

Okan Buruk: “Bu saatten sonra stat ve hava şartlarını konuşmaya gerek yok. Herkes maça hazır.”

“BU DURUMU ÖNEMSEMİYORUM”

Domenico Tedesco: “Bu durumu önemsemiyorum. Önemli olan şey değiştirebileceğimiz şeyler. Nerede oynayacağımıza etki edemeyiz. Hangi oyuncularla ve nasıl oynayacağımız benim için önemli. Gerisinin önemi yok.”

GUENDOUZI AÇIKLAMASI

Domenico Tedesco: “İki gün önce Lazio ile 90 dakika oynadı. Çok kolay ve net değil ne kadar oynayacağı. Kendisi ile konuşacağız ve karar vereceğiz. O hep kazanmak ister, winner bir oyuncu. Prime döneminde Fenerbahçe'yi seçti. 35 yaşında, kariyerinin sonunda gelmedi. Prime döneminde geldi, çok mutluyuz. Herkes çok iyi bir iş çıkardı. Onu aldığımız için mutluyuz. Nasıl oynayacağını göreceğiz, tek isteğimiz burada oynarken keyif alması.”

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi ortak basın toplantısı! Icardi den Skriniar sözler... 4

DERBİ VE REKABET VURGUSU

Her iki teknik adam da derbinin futbolun doğası gereği özel olduğunu dile getirdi. Okan Buruk, maçın seyir zevkinin yüksek olacağını savunurken, Tedesco rekabetin futbolu değerli kıldığını söyledi.

ICARDI’DEN SKRINIAR SÖZLERİ

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi ortak basın toplantısı! Icardi den Skriniar sözler... 5

Mauro Icardi, eski takım arkadaşı için şu ifadeleri kullandı:

Mauro Icardi: “Milan Skriniar gerçekten büyük bir oyuncu. Onunla Inter'de oynama fırsatım oldu. Çok iyi bir savunmacı. Şimdi onu rakip takımda görüyorum. Bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım ki tüm yeteneklerini ortaya koyabilsin. Onunla Inter'de güzel vakit geçirdik. Futbolun ötesinde harika bir ilişkimiz vardı. Bazı insanlar hayatında dost olarak kalır ve önemli olan da budur.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finaldeSenegal, Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finalde
TFF 43 antrenörü bahis nedeniyle PFDK'ya sevk etti!TFF 43 antrenörü bahis nedeniyle PFDK'ya sevk etti!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Derbi son dakika fenerbahçe galatasaray icardi Milan Skriniar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli aylığı bugün belli oluyor!

En düşük emekli aylığı bugün belli oluyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.