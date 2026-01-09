Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi ortak basın toplantısı! Icardi'den Skriniar sözler...

Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak final öncesinde düzenlenen ortak basın toplantısı, ezeli rekabetin nabzını yükseltti. Teknik direktörler ve yıldız oyuncular hem mücadele hem de fair-play vurgusu yaptı.

TEDESCO’DAN İLK FİNAL HEYECANI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerle yaşayacağı ilk final öncesi heyecanını gizlemedi. Deneyimli çalıştırıcı, takımının hazır olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“SABIRSIZLANIYORUM”

Domenico Tedesco: “Fenerbahçe ile ilk finalimi oynamak için sabırsızlanıyorum! Hazırız!”

“GÜZEL BİR MAÇ OLSUN”

Okan Buruk: “Burada hep beraber olduğumuz için mutluyuz. Bir önceki finalde bir arada olamadık. Fenerbahçe yönetimine, teknik direktörüne ve oyuncusuna teşekkür ederim. Dışarıdaki insanların tepkilerine yol açmadan bu rekabetin saha içerisinde devam etmesi en büyük dileğim. Güzel bir maç olsun.”

“KAZANAN PSİKOLOJİK AVANTAJ ELDE EDECEK”

Okan Buruk: “Kupayı kazanacak takım psikolojik avantaj elde edecek. Ancak dostluk içinde geçmesi önemli. En büyük dileğim bu.”

“TAKIMDA HERKES POZİTİF”

Domenico Tedesco: “Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz. Herkes pozitif. Son idmanı yaptık, Talisca geri döndü. Matteo Guendouzi takımla ilk kez çalıştı. Aynı şekilde Mert Günok da yeni geldi, iki idman yaptı. Takım olarak sabırsızlanıyoruz.”

“KUPAYI KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Mauro Icardi: “Finalle bizim ve kulüp için önemli. Son yıllarda şampiyonluklar yaşadık. Bu kez yine kupayı almak istiyoruz. Güzel bir maç izletmek istiyoruz. Bu kupa camia için çok önemli, kazanmak için elimizden geleni yapacağız.”

“YENİ TRANSFERLER TAKIMA ÇOK YARDIMCI OLACAK”

Nelson Semedo: “Finalde olduğumuz için çok mutluyuz. Samsunspor'a karşı iyi oynadık ve burayı hak ettik. Güzel bir maç olsun ve sadece futbol konuşulsun. Bu finale iyi hazırlandık. İyi transferler yaptık. Musaba çok iyi başladı. Mert ve Guendouzi de takımla çalıştı. Takıma yardımcı olacaklarını umuyorum. Umarım iyi maç olur, bu kulüp kupayı hak ediyor. 2014'ten sonra bu kupayı kazanmak istiyoruz, iyi de bir moral olur.”

“KONUŞMAYA GEREK YOK”

Okan Buruk: “Bu saatten sonra stat ve hava şartlarını konuşmaya gerek yok. Herkes maça hazır.”

“BU DURUMU ÖNEMSEMİYORUM”

Domenico Tedesco: “Bu durumu önemsemiyorum. Önemli olan şey değiştirebileceğimiz şeyler. Nerede oynayacağımıza etki edemeyiz. Hangi oyuncularla ve nasıl oynayacağımız benim için önemli. Gerisinin önemi yok.”

GUENDOUZI AÇIKLAMASI

Domenico Tedesco: “İki gün önce Lazio ile 90 dakika oynadı. Çok kolay ve net değil ne kadar oynayacağı. Kendisi ile konuşacağız ve karar vereceğiz. O hep kazanmak ister, winner bir oyuncu. Prime döneminde Fenerbahçe'yi seçti. 35 yaşında, kariyerinin sonunda gelmedi. Prime döneminde geldi, çok mutluyuz. Herkes çok iyi bir iş çıkardı. Onu aldığımız için mutluyuz. Nasıl oynayacağını göreceğiz, tek isteğimiz burada oynarken keyif alması.”

DERBİ VE REKABET VURGUSU

Her iki teknik adam da derbinin futbolun doğası gereği özel olduğunu dile getirdi. Okan Buruk, maçın seyir zevkinin yüksek olacağını savunurken, Tedesco rekabetin futbolu değerli kıldığını söyledi.

ICARDI’DEN SKRINIAR SÖZLERİ

Mauro Icardi, eski takım arkadaşı için şu ifadeleri kullandı:

Mauro Icardi: “Milan Skriniar gerçekten büyük bir oyuncu. Onunla Inter'de oynama fırsatım oldu. Çok iyi bir savunmacı. Şimdi onu rakip takımda görüyorum. Bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım ki tüm yeteneklerini ortaya koyabilsin. Onunla Inter'de güzel vakit geçirdik. Futbolun ötesinde harika bir ilişkimiz vardı. Bazı insanlar hayatında dost olarak kalır ve önemli olan da budur.”