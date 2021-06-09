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A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısına beğeni yağıyor! İşte o klip

09.06.2021 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı. Mustafa Sandal, Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio'nun seslendirdiği şarkı Milli Takımlar sosyal medya hesabından, "O zaman şimdi hep birlikte, son ses, tek yürek: İnat diye buna derler, tarih yazacak Bizim Çocuklar!" notuyla paylaşıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Mustafa Sandal'ın, A Milli Futbol Takımı'na tam destek veren özel bir şarkı ve klibe imza attığı belirtildi.

Açıklamada, tüm Türkiye'nin sahipleneceği, kapsayıcı, tartışmalardan uzak bir milli takım iletişimi ortaya koyabilmek adına belirlenen "Bizim Çocuklar" çatısının altında, EURO 2020 için yeni bir şarkının hazırlandığı aktarıldı.

Mustafa Sandal'a Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio'nun eşlik ettiği şarkıda, milli takımın ikonik geri dönüş hikayelerinin ön planda olduğu, başarıya inanma, tutku, farklı kültürlerin ortak ruhta buluşması gibi duyguların merkeze alındığı kaydedildi.

"TARİH YAZACAK BİZİM ÇOCUKLAR"

Mustafa Sandal, Derya Uluğ ve Eypio'nun seslendirdiği şarkı, "O zaman şimdi hep birlikte, son ses, tek yürek: İnat diye buna derler, tarih yazacak Bizim Çocuklar" notuyla paylaşılırken kısa sürede binlerce beğeni aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Eypio Mustafa Sandal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
ah Tarkan ah
dilinize sağlık ama olmamış. nerde eski sanatçılar
ancak bu kadar kötü olabilirdi herhalde,, berbat

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