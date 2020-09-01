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A Milli Takım’ın formaları yenilendi

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 01.09.2020 10:46 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde giyeceği formalar yenilendi.

A Milli Takım’ın formaları yenilendi

A Milli Takım’ın iç saha ve dış saha formalarının tanıtımı yapıldı. Ay-Yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde giyeceği formalar yenilendi. Milliler kırmızı iç saha formasını ilk kez 3 Eylül’deki Macaristan maçında, beyaz dış saha formasını ise 6 Eylül’deki Sırbistan maçında giyecek.

Geleneksel renkler ve güçlü sembollerden ilham alınan hem iç saha hem de deplasman formasında bayrak ve bant, tasarımın merkezini oluşturuyor. Büyütülmüş ay-yıldız, kırmızı bantın ortasında yer alıyor.

Bütün koleksiyon ’Türkiyem’ temasını baz alarak hazırlandı. Koleksiyon, Milli Takım’ın Türkiye’yi temsil etme gururunu en açık şekilde yansıtıyor.

MİLLİ

İLK FORMADAN ESİNLENİLDİ

Türkiye iç saha forması, göğsünde beyaz üzerine kalın ve kırmızı bant tasarımıyla taraftarın karşısına çıkıyor. Milli Takım’ın giydiği ilk formadan esinlenilen tasarım modern dokunuşlarla geleceğe de göz kırpıyor. Büyük ay ve yıldız, bantın ortasında ve tasarımın merkezinde yer alıyor. Beyaz şort ve kırmızı detaylara sahip çoraplarla kit tamamlanıyor.

Türkiye dış saha forması, şortu ve çorapları kırmızı tonlarıyla tasarlanıyor. Formanın göğüs kısmında açık bir kırmızı tonla bant üzerinde beyaz ay ve yıldız buluşuyor.

Hem iç saha hem de dış saha formasının ense kısmının iç tarafında ’Türkiyem’ yazısı yer alıyor.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Milli takımımızın tarihinde ilk giydiği formalarından esinlenilen yeni formamız sporun ve hepimizin geleceğini korumak için geri dönüştürülmüş malzemelerden üretildi. Umuyorum ki yeni formalarımız bize nice başarılar getirecek" ifadeleriyle yeni formayı değerlendirdi.

Global Nike Futbol Giyim’den Sorumlu Yönetici Scott Munson da, "Türkiye’de futbola duyulan tutkuyu özel bir tasarımla yansıtmak istedik, bu sebeple ay-yıldız detaylarını büyütüp tasarımımızın merkezi haline getirdik" şeklinde konuştu.

Yeni formaların yanı sıra, Türkiye’nin yeni maç önü forması, 2020 koleksiyonunun en heyecan verici parçalarından bir tanesi. Canlı kırmızı renklerle tasarlanmış formanın tamamında İstanbul’un en ünlü ve eşsiz noktalarından biri olan Galata Köprüsü’nde kullanılan dizayn öğeleri yer alıyor.

MİLLİ FORMA

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

Oyuncuların sahada giyeceği yeni milli takım formalarının yanı sıra taraftarlar için tasarlanan replika formalar da geri dönüştürülmüş plastik şişelerden yapılan yüzde 100 geri dönüştürülmüş polyester kumaştan yapıldı.

Çevreye daha az etki ederek en yüksek performansı sağlayan kitler oluşturmak için, plastik şişeler toplanıyor, temizleniyor ve üretim için yüksek kaliteli bir iplik üretmek üzere eritiliyor.
2020 Türkiye Milli Takım koleksiyonu bugün itibarıyla online satışa çıkacak. Ayrıca 4 Eylül’den itibaren de mağazalardan satın alınabilecek. (İHA)

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