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A Milli Takım'ın İskoçya ile oynadığı maçta birçok ilk yaşandı!

19.11.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç futbolcular Arda Güler, Tayyip Talha Sanuç, Onur Bulut ve Samet Akaydın, ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

A Milli Takım'ın İskoçya ile oynadığı maçta birçok ilk yaşandı!

Genç futbolcular Arda Güler, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın ve Onur Bulut, A Milli Futbol Takımı'nın Gaziantep'te Çekya ile oynadığı özel maçta ilk kez formayı giydi.

A Milli Futbol Takımı, Kalyon Stadı'nda Çekya'yı 2-1 yendi.

Bu maçta ilk 11'de başlayan Samet Akaydın ve Onur Bulut ile 68 dakikada oyuna giren genç futbolcu Arda Güler ve 60. dakikada oyuna dahil olan Tayyip Talha Sanuç ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

Arda Güler, oyuna girdiği sırada taraftarlar, "Arda" tezahüratı yaparak ayakta alkışladı.

ÇEKYA'YA KARŞI 5. GALİBİYET

Türkiye, 4'ü resmi, 6'sı özel olmak üzere toplam 10 kez mücadele etti.

Çekya ile tarihinde 11. kez Gaziantep'te karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, rakibini 2-1 yendi.

Son 2 maçta da Çekya'yı 2-0'lık skorlarla mağlup eden Türkiye, bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

Rakip filelere 15 gol gönderen A Milli Takım, kalesindeki 21 gole engel olamadı.

Ay yıldızlı ekip ayrıca, Çekoslavakya döneminde yaptığı 10 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Ay yıldızlılar, attığı 5 gole karşılık 24 gol yedi.

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