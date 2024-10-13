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A Milli Takım, İzlanda'da! Arda Güler'e büyük ilgi

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.10.2024 01:15
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında Pazartesi günü İzlanda'ya konuk olacak olan A Milli Futbol Takımı, İzlanda'ya ulaştı.

UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup’taki 4’üncü maçında 14 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45’te İzlanda’nın konuğu olacak. Ay-yıldızlılar, bu karşılaşma için Samsun’dan özel uçakla İzlanda’nın başkenti Reykjavik’e geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesi, otobüsle kalacaklara otele hareket etti.

ARDA GÜLER'E BÜYÜK İLGİ

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Milli futbolcuları otel girişinde bir grup Türk taraftar coşkuyla karşıladı. Arda Güler başta olmak üzere bazı futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirip, imza verdi.

BARIŞ ALPER YILMAZ VE KAAN AYHAN YER ALMADI

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Milli takım kafilesinde, Karadağ maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz ile gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Kaan Ayhan yer almadı.

MONTELLA'DAN BASIN TOPLANTISI

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Teknik Direktör Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir milli futbolcu yarın TSİ 16.45'te karşılaşmanın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Ay-yıldızlı ekip karşılaşma maç öncesi son antrenmanını ise Laugardalsvöllur Stadı'nda yarın TSİ 21.00'de gerçekleştirecek.

İzlanda-Türkiye karşılaşması, 14 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak.

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Türkiye Milli Futbol Takımı Arda Güler Vincenzo Montella
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