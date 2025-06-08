A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan açıklama! "Dünya Kupası'na katılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda ABD'yi 2-1 mağlup ederek hazırlık maçından galip ayrılmayı bildi. Teknik direktörümüz Montella, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"İSTEĞİMİZİ SAHAYA YANSITTIK"

"ABD'ye karşı çalıştığımızın dışında bir maç başlangıcı yaptık. Erken golü buldular. Ancak sonrasında geri dönüşü yaptık ve isteğimizi, arzumuzu sahaya yansıttık"

"MİLLETİMİZ HER ZAMAN ARKAMIZDA"

"Türk milletini temsil ediyoruz. Nereye gidersek gidelim milletimiz her zaman arkamızda. Gerçekten çok gurur duyuyorum. Dünya Kupası'na katılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"