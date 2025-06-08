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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan açıklama! "Dünya Kupası'na katılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD karşısında elde edilen 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan açıklama! "Dünya Kupası'na katılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"
Emre Şen

Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda ABD'yi 2-1 mağlup ederek hazırlık maçından galip ayrılmayı bildi. Teknik direktörümüz Montella, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"İSTEĞİMİZİ SAHAYA YANSITTIK"

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"ABD'ye karşı çalıştığımızın dışında bir maç başlangıcı yaptık. Erken golü buldular. Ancak sonrasında geri dönüşü yaptık ve isteğimizi, arzumuzu sahaya yansıttık"

"MİLLETİMİZ HER ZAMAN ARKAMIZDA"

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"Türk milletini temsil ediyoruz. Nereye gidersek gidelim milletimiz her zaman arkamızda. Gerçekten çok gurur duyuyorum. Dünya Kupası'na katılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella montella
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