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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella milli yıldızları İtalyanlara öve öve bitiremedi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.02.2025 18:41
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A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya Serie A'da oynanacak olan Juventus - Inter maçı öncesi milli yıldızları öve öve bitiremedi. İşte detaylar...

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella milli yıldızları İtalyanlara öve öve bitiremedi!

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Juventus sahasında Inter'i konuk edecek. Müsabaka öncesi A Milli Futbol Takımı'nın teknik patronu Vincenzo Montella, İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport'a konuştu.

Montella, iki takımda forma giyen milli futbolcular Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

"ZİRVEYE ULAŞMIŞ DEĞİL"

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Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu hakkında konuşan Montella, "Hakan iniş çıkışlara neden olan birkaç sakatlık geçirdi. Hâlâ zirveye ulaşmış değil ama onunla ya da onsuz Inter çok değişiyor. Hakan'a olan saygım bir santim bile azalmadı, o harika bir oyuncu ve her şeye sahip. Taktiksel zeka, teknik nitelikler, kişilik, vizyon, kazanma zihniyeti her şey var. Her zaman fark yaratıyor. Onu cezalandıran ne? Inter'deki bazı maçlarda top dolaşımının geçmişe göre biraz daha yavaş olduğunu fark ettim ve onun açıklardan, dikine hareketlerden ve hızdan oluşan oyunu biraz zarar görebiliyor." ifadelerini kullandı.

"OLAĞANÜSTÜ YETENEK"

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Juventus forması giyen Kenan Yıldız hakkında konuşan Montella, "Çok oynadı ve muazzam niteliklerini gösterdi. Olağanüstü bir yetenek. Sadece 19 yaşında ve Juve için oynamak ağır bir yük. Ondan tecrübeli bir oyuncunun sürekliliğine sahip olmasını bekleyemezsiniz. Rakibe baskı dahil olmak üzere birçok şeyi nasıl yapacağını biliyor ama diğer birçok konuda da kendini geliştirmeli. Gol ve asist anlamında daha fazla belirleyici olmalı. Son 16 metrede daha hırçın olmalı. Zor goller de atmalı. Ama milli takımda olduğu gibi dış oyuncu olarak, ikinci forvet olarak da oynayabilen güzel bir oyuncu. Ben onun gelişiminden memnunum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Juventus Hakan Çalhanoğlu Kenan Yıldız
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