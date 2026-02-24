Kuzeyin kralı Sörloth hat-trick yaptı! Atletico Madrid Club Brugge'ü eledi

Atlético Madrid, Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Club Brugge’ü 4-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Hat-trick yapan Alexander Sörloth geceye damga vurdu.

SORTLOH ŞOV! RESMEN DÖKTÜRDÜ...

Mücadelede perdeyi 23. dakikada Sörloth açtı. 38. dakikada Joel Ordonez’in golüyle fark ikiye çıkarken, 48. dakikada Johnny Cardoso skoru 3-0’a taşıdı. Konuk ekip zaman zaman etkili olmaya çalışsa da 76 ve 87. dakikalarda bir kez daha sahneye çıkan Sörloth, maçı 4-1’e getirerek geceye damga vurdu.

Karşılaşmanın ardından Avrupa basını, Atletico’nun özellikle iç saha performansına dikkat çekti. İspanyol medyası Sörloth’u “gecenin kahramanı” ilan ederken, Belçika basını Club Brugge’ün savunmadaki hatalarını ön plana çıkardı. Diego Simeone’nin ekibi, bu galibiyetle hem moral depoladı hem de Şampiyonlar Ligi’nde iddiasını güçlü bir şekilde sürdürdü.

Atletico Madrid, Club Brugge eşleşmesini toplamda 7-4 ile geçerek Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükseldi.

LOOKMAN'DAN ASİST!

Atletico Madrid'in rakibini 4-1 yendiği karşılaşmada skoru 3-1'e getiren golün asistini yapan Ademola Lookman oyuna dakika 70'de girse de skora katkıda bulunmayı başardı. Griezman & Lookman & Sörloth paslaşmasında Sörloth'un 2. golü gelirken, maçtaki bu golle farkın açılması sağlandı.

İLK ATLETICO MADRID OYUNCUSU OLDU!

Alexander Sörloth, Şampiyonlar Ligi tarihinde grup sonrası eleme turunda hat-trick yapan ilk Atletico Madrid oyuncusu oldu.