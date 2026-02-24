SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

Kuzeyin kralı Sörloth hat-trick yaptı! Atletico Madrid Club Brugge'ü eledi

Atlético Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında sahasında Club Brugge’ü 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. İlk maçta 3-3 berabere kalan İspanyol ekibi, toplamda 7-4’lük skorla son 16 bileti aldı. Karşılaşmanın yıldızı ise hat-trick yapan Alexander Sörloth oldu.

Kuzeyin kralı Sörloth hat-trick yaptı! Atletico Madrid Club Brugge'ü eledi
Burak Kavuncu
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Atlético Madrid, Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Club Brugge’ü 4-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Hat-trick yapan Alexander Sörloth geceye damga vurdu.

SORTLOH ŞOV! RESMEN DÖKTÜRDÜ...

Kuzeyin kralı Sörloth hat-trick yaptı! Atletico Madrid Club Brugge ü eledi 1

Mücadelede perdeyi 23. dakikada Sörloth açtı. 38. dakikada Joel Ordonez’in golüyle fark ikiye çıkarken, 48. dakikada Johnny Cardoso skoru 3-0’a taşıdı. Konuk ekip zaman zaman etkili olmaya çalışsa da 76 ve 87. dakikalarda bir kez daha sahneye çıkan Sörloth, maçı 4-1’e getirerek geceye damga vurdu.

Karşılaşmanın ardından Avrupa basını, Atletico’nun özellikle iç saha performansına dikkat çekti. İspanyol medyası Sörloth’u “gecenin kahramanı” ilan ederken, Belçika basını Club Brugge’ün savunmadaki hatalarını ön plana çıkardı. Diego Simeone’nin ekibi, bu galibiyetle hem moral depoladı hem de Şampiyonlar Ligi’nde iddiasını güçlü bir şekilde sürdürdü.

Atletico Madrid, Club Brugge eşleşmesini toplamda 7-4 ile geçerek Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükseldi.

LOOKMAN'DAN ASİST!

Kuzeyin kralı Sörloth hat-trick yaptı! Atletico Madrid Club Brugge ü eledi 2

Atletico Madrid'in rakibini 4-1 yendiği karşılaşmada skoru 3-1'e getiren golün asistini yapan Ademola Lookman oyuna dakika 70'de girse de skora katkıda bulunmayı başardı. Griezman & Lookman & Sörloth paslaşmasında Sörloth'un 2. golü gelirken, maçtaki bu golle farkın açılması sağlandı.

İLK ATLETICO MADRID OYUNCUSU OLDU!

Kuzeyin kralı Sörloth hat-trick yaptı! Atletico Madrid Club Brugge ü eledi 3

Alexander Sörloth, Şampiyonlar Ligi tarihinde grup sonrası eleme turunda hat-trick yapan ilk Atletico Madrid oyuncusu oldu.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Osimhen'den transfer sorusuna olay yanıt! "Neden olmasın diyebilirim"Osimhen'den transfer sorusuna olay yanıt! "Neden olmasın diyebilirim"
Lig'de bir ayrılık daha! Solskjaer'in yardımcısı geliyorLig'de bir ayrılık daha! Solskjaer'in yardımcısı geliyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Club Brugge Atlético Madrid Alexander Sörloth son dakika gol şampiyonlar ligi Ademola Lookman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Operasyon haberleri art arda geldi

Operasyon haberleri art arda geldi

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.