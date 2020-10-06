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A Milli Takımımız, Köln'e gitti!

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 06.10.2020 15:57 | Son Güncelleme

Özel maçta Almanya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımımız, Köln'e gitti.

A Milli Takımımız, Köln'e gitti!

Özel maçta yarın deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, Almanya'ya gitti.

A Milliler, Köln Stadı'nda yarın oynanacak mücadele için saat 11.00'de İstanbul Havalimanı'ndan THY'ye ait özel uçakla Köln kentine hareket etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın yapılacağı statta TSİ 20.30'da düzenlenecek basın toplantısında maça ilişkin soruları cevaplayacak.

Milliler, karşılaşmanın hazırlıklarını da statta yapacağı son çalışmayla tamamlayacak.

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