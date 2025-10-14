SPOR

A Milli Takımımızın Dünya kupası elemelerindeki rakibi Gürcistan! Kazanırsak ne olur? Kaybedersek ne olur? Kocaeli'nde dev maç...

Milli Takımımız Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubunda 4.maçına Gürcistan ile Kocaeli’nde çıkmaya hazırlanıyor. A Milli Takım Gürcistan’ı da yenerse mutlu sona ve play-off’a avantajlı gitmeye çok yaklaşacak.

Burak Kavuncu

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubunda rakibimiz Gürcistan. A Milli Takım bu akşam kazanması halinde grupta oldukça avantajlı bir konuma gelirken, kaybetmemiz durumunda ise yarış tekrar kızışacak. Türkiye grubun ilk maçında Gürcistan’ı, deplasmanda Tiflis’te 3-2 yenerek öenmli bir galibiyete imza atmıştı.

14 Ekim 2025
14 Ekim 2025

MUHTEMEL İLK 11'LER

A Milli Takımımızın Dünya kupası elemelerindeki rakibi Gürcistan! Kazanırsak ne olur? Kaybedersek ne olur? Kocaeli nde dev maç... 1

Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı olarak yayınlanacak. İşte muhtemel ilk 11'imiz...

Uğurcan, Eren, Abdülkerim, Merih, Mert Müldür, Hakan, Orkun, Kenan, Arda, Barış Alper, Kerem.

Mamardashvili – Kakabadze, Kashia, Kvirkvelia, Shengelia – Kiteishvili, Kvekveskiri – Chakvetadze, Tsitaishvili, Davitashvili – Kvaratskhelia

KAZANIRSAK NE OLUR? KAYBEDERSEK NE OLUR?

A Milli Takımımızın Dünya kupası elemelerindeki rakibi Gürcistan! Kazanırsak ne olur? Kaybedersek ne olur? Kocaeli nde dev maç... 2

E grubunda 3 maç sonunda 9 puanı bulunan İspanya’nın grup liderliği neredeyse garanti. Bu durumda hedefini ikincilik olarak belirleyen Milli takımda tüm gözler Gürcistan karşılaşmasında. Kocaeli’nde konuk edeceğimiz Gürcü’leri yenmemiz halinde puanımızı 9 yaparak en yakın rakibimiz ile farkı 2 maç kala 6’ya çıkaracağız. İkili averajın değil, genel averajın baz alındığı elemeler grubunda büyük avantaj elde edeceğiz. Millilerimizin maçı olası kaybetmesi durumunda ise yarış ortaya gelecek. 6 puana sahip 2 takım 2 maça çetin bir mücadele verecek.

1.TORBADAN GİRMEK ÇOK ÖNEMLİ!

A Milli Takımımızın Dünya kupası elemelerindeki rakibi Gürcistan! Kazanırsak ne olur? Kaybedersek ne olur? Kocaeli nde dev maç... 3

Grup ikinciliği kadar play-off kurasına 1. torbadan seri başı girmek de çok önemli. Ay-Yıldızlılar, grubu 2. sırada tamamlarsa 1. torbadan seri başı olma ihtimali %97.9'a çıkmış durumda. A Milli takım bu durumda play-off yarı final maçını evimizde oynama şansı elde edecek. Ayrıca 1. torbada dişimize denk ve Uluslar Ligi'nden lider olarak gelen nispeten daha zayıf takımlarla da eşleşme şansımız olacak.

TEK HEDEF DÜNYA KUPASI!

A Milli Takımımızın Dünya kupası elemelerindeki rakibi Gürcistan! Kazanırsak ne olur? Kaybedersek ne olur? Kocaeli nde dev maç... 4

16 yıllık Avrupa Şampiyonası hasretini EURO 2024 Almanya'ya giderek bitiren A Milli Takım'ın yeni hedefi 24 yıllık Dünya Kupası özlemini de bitirmek. ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası’na, eleme maçları sonucunda Avrupa’dan 16 takım katılım hakkı kazanacak. Play-off maçları ise 2026’nın Mart ayında oynanacak.

FEDERASYON AÇIKLADI!

A Milli Takımımızın Dünya kupası elemelerindeki rakibi Gürcistan! Kazanırsak ne olur? Kaybedersek ne olur? Kocaeli nde dev maç... 5

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağını duyurdu:
"Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırımı bir kez daha lanetliyor, tüm taraftarlarımızı Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede tek ses, tek yürek olarak Ay-Yıldızlı ekibimizi desteklemeye davet ediyoruz."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
