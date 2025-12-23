SPOR

Jakobs Galatasaraylıları hem korkuttu hem sevindirdi! Sakatlık krizi patlak verdi

Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) Fas'ta başladı. Turnuvanın ilk maçlarında Senegal Botsvana'yı ağırladı. Galatasaraylı Ismael Jacobs'un da formasını giydiği Senegal maçı 3-0 kazanırken, sarı-kırmızılı oyuncu maçın skoruna katkı sağlarken devre bitimine yakın sakatlanarak oyundan alındı.

Burak Kavuncu
Ismail Jakobs

Ismail Jakobs

SEN Senegal
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Afrika Uluslar Kupası D Grubu ilk maçında Senegal, Botsvana’yı 3-0 mağlup etti. Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs, Senegal’de maçın tamamında sahada kaldı ve bir asist yaptı. Öte yandan Samsunspor forması giyen Cherif Ndiaye, Senegal için 78. dakikada oyuna dahil oldu ve bir gol attı.

GOLDE ASİST YAPTI!

Jakobs Galatasaraylıları hem korkuttu hem sevindirdi! Sakatlık krizi patlak verdi 1

Senegal'in sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde N.Jackson'u gören Jakobs golde önemli bir katı sağladı. Maçta dakikalar 40'ı gösterdiğinde Senegal skoru 1-0'a getirdi.

YİNE SAKATLIK KRİZİ!

Jakobs Galatasaraylıları hem korkuttu hem sevindirdi! Sakatlık krizi patlak verdi 2

Senegal - Botsvana maçının ilk yarısının son bölümünde sakatlık problemi yaşayan Ismail Jakobs, sekerek sahadan ayrıldı. Ismail Jakobs, ikinci yarıda sahadaki yerini aldı, oyuna devam etmeyi başardı.

Jakobs Galatasaraylıları hem korkuttu hem sevindirdi! Sakatlık krizi patlak verdi 3

Canlı Skor

