Jakobs Galatasaraylıları hem korkuttu hem sevindirdi! Sakatlık krizi patlak verdi

Afrika Uluslar Kupası D Grubu ilk maçında Senegal, Botsvana’yı 3-0 mağlup etti. Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs, Senegal’de maçın tamamında sahada kaldı ve bir asist yaptı. Öte yandan Samsunspor forması giyen Cherif Ndiaye, Senegal için 78. dakikada oyuna dahil oldu ve bir gol attı.

GOLDE ASİST YAPTI!

Senegal'in sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde N.Jackson'u gören Jakobs golde önemli bir katı sağladı. Maçta dakikalar 40'ı gösterdiğinde Senegal skoru 1-0'a getirdi.

YİNE SAKATLIK KRİZİ!

Senegal - Botsvana maçının ilk yarısının son bölümünde sakatlık problemi yaşayan Ismail Jakobs, sekerek sahadan ayrıldı. Ismail Jakobs, ikinci yarıda sahadaki yerini aldı, oyuna devam etmeyi başardı.