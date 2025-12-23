PFDK'dan Bursaspor'a Leyla Zana cezası! Resmen duyuruldu

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Somaspor-Bursaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle yeşil beyazlı kulübe 4 ayrı maddeden toplam 342 bin TL para cezası verdi. İşte detaylar...

TFF PFDK, Somaspor ile Bursaspor arasında Soma’da oynanan TFF 2. Lig maçında Leyla Zana'ya yönelik hakaret içeren tezahüratlara ceza uyguladı. PFDK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada,

BURSASPOR Kulübünün, 16.12.2025 tarihinde oynanan SOMASPOR-BURSASPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 7. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 211.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, Belgelerin Haksız Kullanımı nedeniyle FDT’nin 47/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü antrenörü EMRAH TANTA’nın, Belgelerin Haksız Kullanımına İştiraki nedeniyle FDT’nin 47/1-c maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 1 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR görevlisi HACİ KAYA’nın, Belgelerin Haksız Kullanımı nedeniyle FDT’nin 47/1-c maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 1 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verdiğini açıkladı.

TEK MAÇIN CEZASI 342 BİN TL!

Bursaspor bu kararlar sonucunda tek bir müsabaka için toplam 342 bin TL ödeyecek ve cezaların dağılımı şu şekilde oldu: Tezahürat 16 bin TL, merdiven boşlukları 211 bin TL, saha olayları 55 bin TL, belge ihlali 60 bin TL.

TRİBÜNLERDEN LEYLA ZANA'YA TEZAHÜRAT YAPILMIŞTI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. haftada Somaspor karşılaşmasında Bursaspor taraftarları Leyla Zana'yı hedef alan küfürlü bir tezahürat yapmıştı. Söz konusu tezahürat hem sosyal medyada hem siyaset sahnesinde tartışmaların fitilini ateşlemişti.