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A Milli Takımımızın Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı

18.03.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Portekiz ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı. Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok ilk kez A Milli Takım kadrosuna alındı.

A Milli Takımımızın Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Portekiz ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı.

İLK KEZ MİLLİ TAKIM KADROSUNA ALINANLAR

Yunus Akgün
Doğukan Sinik
Umut Bozok

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Türkiye Milli Futbol Takımı Portekiz Milli Futbol Takımı
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