A Milli Takımımızın Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Portekiz ile oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı. Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok ilk kez A Milli Takım kadrosuna alındı.
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