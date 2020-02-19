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A Spor'da Setenay Cankat-Göktuğhan Argın kavgası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.02.2020 18:46 | Son Güncelleme

A Spor'da ekranlara gelen "Spor Ajansı" programında Taner Karaman'la Göktuğhan Argın arasında başlayan gerilim daha sonra Setenay Cankat-Göktuğhan Argın kavgasına dönüştü. Fenerbahçeli taraftarlar, #HaddiniBilSetenayCankat hashtagiyle A Spor muhabiri Göktuğhan Argın'a destek verdi.

A Spor'da Setenay Cankat-Göktuğhan Argın kavgası

A Spor'da yayınlanan "Spor Ajansı" programında Fenerbahçe ile ilgili eleştirilerde bulunan Taner Karaman, Göktuğhan Argın'ın kendisine soru sormasına izin vermeyince canlı yayında gerilim yükselmeye başladı.

TANER KARAMAN - GÖKTUĞHAN ARGIN GERİLİMİ

Taner Karaman'ın taraflı olduğunu söyleyen Göktuğhan Argın, daha sonra kendisine saygısızlık yapıldığını ve programın sunucusu Setenay Cankat'ın da buna izin verdiğini ifade ederek 'soru-cevap' etkinliğine katılmayacağını açıkladı.

"BİR DAHA BU PROGRAMA ÇIKMA!"

Setenay Cankat bunun üzerine "10 yıldır bu işi yapıyorum. Kimse bana bu işi nasıl yapmam konusunda eğitim vermedi. Sen hiç veremezsin. Bu formatı yapmak istemiyorsan bu programa gelmezsin. Geçen seferde böyle bir şey geçti aramızda. Böyle bir gerginlik olacaksa bir daha bu programa çıkma. İşimi nasıl yapmam konusunda haddini aşma" sözleriyle Göktuğhan Argın'ı yayından kovdu.

"BUNU DA SENİN İŞ BİLMEZLİĞİNE VERELİM"

Setenay Cankat, Göktuğhan Argın'ın stüdyoyu terk ederken kameranın önünden geçmesi üzerine de "Bunu da senin iş bilmezliğine verelim. Bu kadar senedir bu işin içindesin ama kameranın önünden geçmemen gerektiğini bilmiyorsun" şeklinde çok sert ifadeler kullandı.

#HADDİNİBİLSETENAYCANKAT
Yaşanan bu kavga sonrası Fenerbahçeli taraftarlar #HaddiniBilSetenayCankat hashtagiyle A Spor muhabiri Göktuğhan Argın'a destek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
A Spor Setenay Cankat Göktuğhan Argın #HaddiniBilSetenayCankat

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
böyle bir terbiyesizlik. Setenayın torpili büyük galiba böyle davrandıgına göre...
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