A Spor'da Setenay Cankat-Göktuğhan Argın kavgası

A Spor'da yayınlanan "Spor Ajansı" programında Fenerbahçe ile ilgili eleştirilerde bulunan Taner Karaman, Göktuğhan Argın'ın kendisine soru sormasına izin vermeyince canlı yayında gerilim yükselmeye başladı.
Taner Karaman'ın taraflı olduğunu söyleyen Göktuğhan Argın, daha sonra kendisine saygısızlık yapıldığını ve programın sunucusu Setenay Cankat'ın da buna izin verdiğini ifade ederek 'soru-cevap' etkinliğine katılmayacağını açıkladı.
Setenay Cankat bunun üzerine "10 yıldır bu işi yapıyorum. Kimse bana bu işi nasıl yapmam konusunda eğitim vermedi. Sen hiç veremezsin. Bu formatı yapmak istemiyorsan bu programa gelmezsin. Geçen seferde böyle bir şey geçti aramızda. Böyle bir gerginlik olacaksa bir daha bu programa çıkma. İşimi nasıl yapmam konusunda haddini aşma" sözleriyle Göktuğhan Argın'ı yayından kovdu.
Setenay Cankat, Göktuğhan Argın'ın stüdyoyu terk ederken kameranın önünden geçmesi üzerine de "Bunu da senin iş bilmezliğine verelim. Bu kadar senedir bu işin içindesin ama kameranın önünden geçmemen gerektiğini bilmiyorsun" şeklinde çok sert ifadeler kullandı.
#HADDİNİBİLSETENAYCANKAT
Yaşanan bu kavga sonrası Fenerbahçeli taraftarlar #HaddiniBilSetenayCankat hashtagiyle A Spor muhabiri Göktuğhan Argın'a destek verdi.
Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler
Beşiktaş'ta şok gelişme
Eski G.Saraylı futbolcunun acı günü
Kural hatası olduğu iddia edilen maçla ilgili açıklama
Lemina günü tedaviyle geçirdi
Faruk Süren'den derbi yorumu
Erling Haaland durdurulamıyor
Sörloth, üç büyükleri karşı gol attı
Borussia Dortmund avantajı kaptı
F.Bahçe ve G.Saray'a PFDK şoku!
Ali Tandoğan dönemi sona erdi
Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber
Okuyucu Yorumları 1 yorum