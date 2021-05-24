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AA, TRT ve YTB'nin iş birliğinde "Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı"nın ikincisi başladı

24.05.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AA, TRT ve YTB'nin iş birliğinde "Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı"nın ikincisi başladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde çevrim içi düzenlenen "Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı II (AFMED 2)" başladı.

İlk ayağı, YTB ve AA iş birliğinde 2019 yılında düzenlenen programın açılışında konuşan YTB Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Kazancı, katılımcıları AFMED programının ilkinde olduğu gibi Türkiye'de ağırlamak istediklerini ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci nedeniyle programın çevrim içi gerçekleştirildiğini söyledi.

Programın katılımcılara medya alanında pratik ve teknik birçok fayda sağlayacağına inandığını belirten Kazancı, YTB'nin medya eğitim programları düzenlemeye devam edeceğini bildirdi.

TRT Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkan Yardımcısı Mustafa Cantürk de konuşmasında, TRT'nin 2015 yılından bu yana 80'den fazla ülkede tecrübe paylaşımı kapsamında medya eğitimleri düzenlediğini vurguladı.

YTB ve AA iş birliğinde AFMED programını düzenlemekten onur duyduklarını dile getiren Cantürk, programın tüm katılımcılar için faydalı olmasını umduğunu aktardı.

AA Haber Akademisi Direktörü Bora Bayraktar da konuşmasında hem sahada görev alan hem de yöneticilik yapan bir gazeteci olarak AFMED gibi birçok eğitime katıldığını ve bilgi edindiğini dile getirdi.

Eğitimin katılımcılar için verimli geçeceğine inandığını belirten Bayraktar, programda medyadaki son gelişmelerin, güncel meselelerin ele alınacağını ve usta eğitmenlerin tecrübelerini katılımcılarla paylaşacağını, eğitmenlerin de aynı şekilde katılımcıların tecrübelerinden faydalanacağını sözlerine ekledi.

- Afrikalı gazeteciler programa katılmaktan memnun

Programın açılışında söz alan katılımcılar da eğitime ilişkin beklentilerini dile getirdi.

Sudan'dan katılan Mavda Hider, AFMED programına katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Senegalli gazeteci Amadou Diop da programın hem medya alanındaki bilgilerini geliştirmesini hem de Türkiye'yle kurulan kültürel bağlara katkı sağlamasını umduğunu sözlerine ekledi.

Gana'dan programa katılan Alex Nyarko da sosyal medya uygulamalarına ilişkin derslerinin kendisine oldukça fayda sağlayacağını belirterek, farklı ülkelerden katılımcılarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- AA ve TRT’nin deneyimli eğitmenleri ders verecek

Afrikalı medya temsilcilerine yönelik 24-31 Mayıs'ta 8 gün düzenlenecek AFMED 2 eğitim programında AA'nın ve TRT'nin deneyimli kadrosundan gazeteciler ve akademisyenler yer alıyor.

Programda dezenformasyonla mücadele, haberciler için sosyal medya takibi, fotoğrafçılık uygulamaları, temel fotoğraf düzenleme uygulamaları, temel video uygulamaları, haber yazma teknikleri, yeni medya ve sosyal medya uygulamaları ve ileri röportaj teknikleri gibi dersler bulunuyor.

Eğitim dili İngilizce olan programın ilki AA ve YTB iş birliğinde 23 Ekim -12 Kasım 2019'da düzenlenmiş, medya alınanda teorik ve pratik eğitim verilen programa 13 ülkeden 20 Afrikalı gazeteci katılmıştı.​​​​​​​

AA, TRT ve YTB'nin iş birliğinde

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