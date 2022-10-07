YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. AA'dan "Dijitalleşme Sürecinde Basında Telif Haklarının Korunması" sempozyumu

AA'dan "Dijitalleşme Sürecinde Basında Telif Haklarının Korunması" sempozyumu

07.10.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'nde 14 Ekim'de düzenlenecek sempozyumda, medyanın hukukla buluştuğu başlıca alan olan telif hakları korumasına mercek tutulacak

Anadolu Ajansı (AA) tarafından 14 Ekim'de düzenlenecek "Dijitalleşme Sürecinde Basında Telif Haklarının Korunması Sempozyumu"nda uygulamadaki telif sorunları ile hukuki çözümler ele alınacak.

AA Hukuk İşleri Müdürlüğünce Genel Müdürlük binasında 4 oturum halinde düzenlenecek "Dijitalleşme Sürecinde Basında Telif Haklarının Korunması Sempozyumu"nun açılış konuşmasını AA Genel Müdürü Serdar Karagöz yapacak.

Açılışa TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent de katılacak.

Dijitalleşme Sürecinde Basında Telif Haklarının Korunması Sempozyumu ile haber içeriklerinin telifini korumak ve kamuoyunda bilinç oluşturmak hedefleniyor.

Tüm gün sürecek sempozyumun "Dijital Yayıncılık ve Basın Yayıncılarının Karşılaştıkları Sorunlar" başlıklı ilk oturumunda haberin yayınlanma süreci ve emek boyutu, yeni nesil gazeteciliğin sorunları ve dijitalleşmenin getirdiği problemler ele alınacak. Haberin dijitalleşmesi ve basın yayıncılarının karşılaştıkları sorunlar, konunun uzmanları tarafından masaya yatırılacak.

"Dijitalleşmenin Getirdiği Telif Sorunları", "Basında İktibas Serbestisi" ve "Dijital Korsanla Mücadele" başlıklı diğer oturumlarda ise mevzuat bağlamında hukukçular tarafından çözüm arayışları dile getirilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'da yapımı tamamlanan Aydıncık Cemevi törenle açıldıAnkara'da yapımı tamamlanan Aydıncık Cemevi törenle açıldı
Sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan işçiler eylem yaptıSendikaya üye oldukları için işten çıkarılan işçiler eylem yaptı
Tekirdağ'da bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobildeki kişi öldüTekirdağ'da bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobildeki kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı aa

Ankara Namaz Vakitleri 7 Ekim Cuma

İmsak
05:21
Sabah
06:43
Öğle
12:42
İkindi
15:55
Akşam
18:30
Yatsı
19:47
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.