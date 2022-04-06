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AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da kutlama mesajları yayımlandı

06.04.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da kutlama mesajları yayımlandı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Bakanı Muhittin Böcek ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı.

Yazıcı, sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı. Yazıcı, mesajında, "Kurtuluş Savaşı Dönemi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Anadolu’nun sesini dünyaya duyurmak gayesiyle 6 Nisan 1920 tarihinde kurulan, ulusal ve uluslararası arenada haberciliğin öncü ve doğru sesi Anadolu Ajansının 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de AA'nın 6 Nisan 1920'de Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu anımsatarak, çalışanlarına başarılar diledi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da sosyal medya hesabından, AA tarafından üniversite ile ilgili yapılan haberlerin kupürlerini paylaştı.

Özkan, mesajında, "Kurtuluş Savaşı döneminde Ulu Önder Atatürk'ün talimatıyla kurulan ve istiklal mücadelemizin sesi olan Anadolu Ajansı, bugün de dünyaya açılan penceremiz ve dünyadaki gözümüz. Bizim çalışmalarımızın da duyurulmasında büyük emekleri olan AA'nın 102. kuruluş yılını kutluyorum." ifadesine yer verdi.

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