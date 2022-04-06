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AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü su altında açılan pankartla kutlandı

06.04.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü su altında açılan pankartla kutlandı

İZMİR AA) - Su altı tutkunlarının gözde dalış noktalarından İzmir'in Karaburun ilçesinde, dalış eğitmenleri Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla bir batığa dalış gerçekleştirdi.

Ege'de su altı güzellikleriyle her yıl binlerce dalış meraklısını ağırlayan Karaburun'da bulunan 9 Eylül vapuru batığına dalış yapan eğitmenler, "Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankartı açtı.

Suyun 27 metre altına yapılan dalışta pankart açıldığı sırada bir akya sürüsünün geçişi renkli görüntüler oluşturdu.

Karaburun Dalış Merkezi sahibi ve dalış eğitmeni Hamdullah Aras, AA muhabirine, ulusal ve uluslararası alanda yaptığı önemli çalışmalarla adından söz ettiren Anadolu Ajansının, son dönemlerde haberleriyle su altı turizmine de katkı sunduğunu belirtti.

Dalgıçlar olarak bu anlamlı gün için özel bir dalış yaptıklarını ifade eden Aras, "Biz de Anadolu Ajansının kuruluşunu farklı bir şekilde kutlamak istedik. Çok güzel bir dalış oldu." dedi.

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