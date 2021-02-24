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Aaron Boupendza'da şok gerçek ortaya çıktı!

24.02.2021 17:09 | Son Güncelleme:
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Aaron Boupendza'da şok gerçek ortaya çıktı!

Hatayspor'un sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla herkesin takdirini toplayan Aaron Boupendza, 8 milyon euro + bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ile Krasnodar'a transfer oldu. Gabonlu golcü sezon sonuna kadar Hatayspor'da oynayacak. Aaron Boupendza'nın kariyer hikayesi ise roman olacak cinsten. Bir ara kiralık oynamaktan bıkan 24 yaşındaki oyuncu, futbolu bırakmayı bile düşünmüş. İşte detaylar...

Hatayspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Aaron Boupendza, daha ilk sezonunda Süper Lig'i salladı.

Ligde 23 maçta 18 golle krallık koltuğunda oturan Gabonlu forvetin geldiğinde piyasa değeri sadece 100 bin Euro'ydu. Hatta dün Rus ekibi Krasnodar'ın 8 milyon Euro'ya sezon sonu için onu resmen kadrosuna katması öncesi; devre arasında onu isteyenlerden 10 milyon Euro talep ediliyordu!

FUTBOLU BIRAKMAYI BİLE DÜŞÜNMÜŞ

Devre arasında Galatasaray, Başakşehir ve Dinamo Kiev'in peşine düştüğü ama sonunda takımda kalan 24 yaşındaki oyuncunun, Hatay'a gelmeden önce geçen sezon Portekiz 2. Ligi ekibi Feirense'de oynarken bir ara futbolu bırakmayı bile düşündüğü ortaya çıktı çünkü kiralık olarak oynamaktan artık bıkmıştı. 2016'da ülkesindeki Mounana kulübünden Bordeaux'ya transfer olan Boupendza, Fransız ekibinin sadece B Takımı'nda 17 maça çıktı.

GÖKHAN ZAN 3 SENE ÖNCE TAKİBE ALMIŞ: MUTLAKA ALALIM, KÖTÜ ÇIKARSA PARASINI CEBİMDEN VERİRİM

Bordeaux'nun A Takım'ı için yetersiz görülünce, Fransa'da 2. ve 3. liglerde sırasıyla; Pau, Ajaccio ve Tours takımlarına yollandı. Son olarak şansını yine kiralık olarak Feirense'de denedi. Boupendza'yı, eski futbolcu ve Hatay'ın yardımcı hocası Gökhan Zan'ın, yaklaşık 3 sene önce izlediği ve takibe aldığı öğrenildi. Hatay'ın Sportif Direktörü Fatih Kavlak'la bir araya gelen Zan'ın sezon öncesi, "Boupendza bildiğim bir oyuncu. Onu mutlaka alalım. Kötü çıkarsa parasını cebimden veririm" dediği bildirildi.

LEMİNA ÜZERİNDEN BAĞLANTI

Kulüp, Zan'ın sözleri sonrası; o dönemde Bordeaux ile sözleşmesini fesh eden oyuncuyu ayrıntılı analiz etti ve Galatasaray'da oynayan vatandaşı Lemina üzerinden de bağlantıya geçti.. Ve toplamda 300 bin Euro maliyetle transfer sonuçlandı. Hatay'da ilk başlarda sonradan oyuna giren Boupendza, ilk 11'deki ilk maçına 12. haftadaki Göztepe maçında çıktı ve sonrasında bir daha formayı kaptırmadı. Ligde attığı 18 golün 15'ini, 11'de oynadığı 14 karşılaşmada filelere yollayan başarılı futbolcunun en büyük hayali, bir gün Barcelona'da oynamak.

'İLERLEMEMİ YAVAŞLATTI'

Türkiye'deki ilk özel röportajını gazetemize veren Boupendza, "Geç keşfedildiğini düşünüyor musun?" sorusuna, "Üst düzey bir ligde oynama şansını Hatayspor'da yakaladım. Fransa dönemimde sürekli kiralık oynadığım için adaptasyon sorunu çektim. Bu da ilerlememi yavaşlattı. Hatay'a gelmemle birlikte burada çok iyi karşılanmam, başarılı olmamı ve uyum sürecinin kısa sürmesini sağladı" demişti.

MASAYA OTURDULAR VE ANLAŞTILAR

Geçtiğimiz Ocak ayındaki transfer döneminde birçok kulübün kadrosuna katmak istediği Aaron Boupendza, Rusya Ligi'ne gidiyor. Hatay'da bulunan Krasnodar takımının yetkilileri, dün Bordo-Beyazlı ekibin yöneticileriyle bir araya geldi ve transferi resmen bitirdi. Yapılan anlaşmaya göre; bonservis bedeli olarak Hatay'a 8 milyon Euro ödenecek, bir sonraki satıştan yüzde 20 pay verilecek ve Gabonlu forvet bu sezonu Süper Lig'de tamamladıktan sonra, gelecek sezondan itibaren Krasnodar formasıyla Rusya'da boy gösterecek.


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kağıt üstünde 8,kimbilir el altından hatay daha ne kadar aldı

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