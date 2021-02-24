Aaron Boupendza'da şok gerçek ortaya çıktı!

Hatayspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Aaron Boupendza, daha ilk sezonunda Süper Lig'i salladı.

Ligde 23 maçta 18 golle krallık koltuğunda oturan Gabonlu forvetin geldiğinde piyasa değeri sadece 100 bin Euro'ydu. Hatta dün Rus ekibi Krasnodar'ın 8 milyon Euro'ya sezon sonu için onu resmen kadrosuna katması öncesi; devre arasında onu isteyenlerden 10 milyon Euro talep ediliyordu!

FUTBOLU BIRAKMAYI BİLE DÜŞÜNMÜŞ

Devre arasında Galatasaray, Başakşehir ve Dinamo Kiev'in peşine düştüğü ama sonunda takımda kalan 24 yaşındaki oyuncunun, Hatay'a gelmeden önce geçen sezon Portekiz 2. Ligi ekibi Feirense'de oynarken bir ara futbolu bırakmayı bile düşündüğü ortaya çıktı çünkü kiralık olarak oynamaktan artık bıkmıştı. 2016'da ülkesindeki Mounana kulübünden Bordeaux'ya transfer olan Boupendza, Fransız ekibinin sadece B Takımı'nda 17 maça çıktı.

GÖKHAN ZAN 3 SENE ÖNCE TAKİBE ALMIŞ: MUTLAKA ALALIM, KÖTÜ ÇIKARSA PARASINI CEBİMDEN VERİRİM

Bordeaux'nun A Takım'ı için yetersiz görülünce, Fransa'da 2. ve 3. liglerde sırasıyla; Pau, Ajaccio ve Tours takımlarına yollandı. Son olarak şansını yine kiralık olarak Feirense'de denedi. Boupendza'yı, eski futbolcu ve Hatay'ın yardımcı hocası Gökhan Zan'ın, yaklaşık 3 sene önce izlediği ve takibe aldığı öğrenildi. Hatay'ın Sportif Direktörü Fatih Kavlak'la bir araya gelen Zan'ın sezon öncesi, "Boupendza bildiğim bir oyuncu. Onu mutlaka alalım. Kötü çıkarsa parasını cebimden veririm" dediği bildirildi.