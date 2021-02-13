Aaron Boupendza'dan Fenerbahçe'ye transfer sinyali

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un başarısında önemli bir rol oynayan ve gol krallığında birinci sırada bulunarak tüm dikkatleri üzerine çeken Aaron Boupendza, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Hatay'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Boupendza, "Burada tarihi yazdığım ve bu kadar gol attığım için çok mutluyum. Kulübümün bana güvenmesine çok önem veriyorum. Çalışmalarıma durdurmadan devam ediyorum ve takımın yükselmesi için elimden geleni yapıyorum" dedi.

TRANSFER SÖZLERİ

Devre arasında Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılan Boupendza'dan transfer açıklaması da geldi. Golcü oyuncu, "Şimdilik Hatayspor'dayım, Hatayspor'un bir futbolcusuyum. İleride ne olacağını bilmemize pek imkan yok. Gelecek hakkında bir şey söylemek çok önemli değil. Hangi takımın beni isteyeceği ve nasıl sonuçlanacağı önemli" ifadelerini kullandı.

"MESUT ÖZİL'İ GÖRDÜM!"

Fenerbahçeli Mesut Özil ile sahada karşılaştığı için sevincini dile getiren 24 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'de çok iyi oyuncular var. Sahada oynarken görmek istediğim oyunculardan bir tanesi de Mesut Özil'di. Onu da gördüm" şeklinde konuştu.