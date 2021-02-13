Aaron Boupendza'dan Fenerbahçe'ye transfer sinyali

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un başarısında önemli bir rol oynayan ve gol krallığında birinci sırada bulunarak tüm dikkatleri üzerine çeken Aaron Boupendza, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.
Hatay'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Boupendza, "Burada tarihi yazdığım ve bu kadar gol attığım için çok mutluyum. Kulübümün bana güvenmesine çok önem veriyorum. Çalışmalarıma durdurmadan devam ediyorum ve takımın yükselmesi için elimden geleni yapıyorum" dedi.
Devre arasında Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılan Boupendza'dan transfer açıklaması da geldi. Golcü oyuncu, "Şimdilik Hatayspor'dayım, Hatayspor'un bir futbolcusuyum. İleride ne olacağını bilmemize pek imkan yok. Gelecek hakkında bir şey söylemek çok önemli değil. Hangi takımın beni isteyeceği ve nasıl sonuçlanacağı önemli" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçeli Mesut Özil ile sahada karşılaştığı için sevincini dile getiren 24 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'de çok iyi oyuncular var. Sahada oynarken görmek istediğim oyunculardan bir tanesi de Mesut Özil'di. Onu da gördüm" şeklinde konuştu.
24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile oynadıkları maç öncesinde, "Mesut Özil için neler söylersin?" sorusuna, "Mesut çok büyük bir yıldız. Onunla birlikte oynamak isterdim. Bu seviyedeki isimlerle aynı ligde oynamak da büyük bir zevk. Mesut'un buraya gelmesi bile, Süper Lig'in kalitesini kanıtlıyor ve başka yıldızlarda da Türkiye'de oynama isteği uyandırıyor" şeklinde yanıt vermişti.
Boupendza'nın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Hatay'ı buraya gelmeden önce çok tanımıyordum, geldikten sonra bilgi edindim, bana yardımcı olan arkadaşlarım da oldu. Burada değişik kültürlerden insanlar var, hepsi bir harmoni içinde yaşıyorlar. Burada olmaktan mutluyum. Konuştuğum taraftarlar, gollerin güzelliğini künefeye bağlıyorlar. Ben de duyunca gülüyorum. "
"Son yıllarca birçok yabancı oyuncu alan bir kulüp Hatayspor. Antrenmanlarda, buradaki insanlarla iyi bir çalışma ortamımız var. Herkesin amacı Süper Lig'de iyi sezon geçirmek, iyi sonuç almak olduğu için çalışmalar buna göre yapılıyor. Sahaya çıktığımızda bunu bildiğimiz için yansıtmamız kolay oluyor."
"Bu şekilde devam etmek, alabildiğimiz kadar puan almak istiyorum, benim hedefim. Futbolda her şey çok hızlı, çok değişken olabiliyor. Benim için savaşmaya devam etmek, mücadeleye devam etmek önemli. Böylece iyi sonuç alabiliriz."
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