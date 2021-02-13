SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Hatayspor
  4. Aaron Boupendza'dan Fenerbahçe'ye transfer sinyali

Aaron Boupendza'dan Fenerbahçe'ye transfer sinyali

13.02.2021 10:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aaron Boupendza'dan Fenerbahçe'ye transfer sinyali

Attığı 17 golle Süper Lig gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Aaron Boupendza, yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuştu. Daha öncesinde Mesut Özil ile oynamak istediğini söyleyen 24 yaşındaki golcü futbolcu, bu kez de tecrübeli futbolcuyu görmüş olmaktan duyduğu mutluluğu paylaştı. Gabonlu forvet ayrıca attığı gollerle Hatay'ın meşhur tatlısı künefe arasındaki ilişkiyi esprili bir dille anlattı.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un başarısında önemli bir rol oynayan ve gol krallığında birinci sırada bulunarak tüm dikkatleri üzerine çeken Aaron Boupendza, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

434

Hatay'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Boupendza, "Burada tarihi yazdığım ve bu kadar gol attığım için çok mutluyum. Kulübümün bana güvenmesine çok önem veriyorum. Çalışmalarıma durdurmadan devam ediyorum ve takımın yükselmesi için elimden geleni yapıyorum" dedi.

435

TRANSFER SÖZLERİ

Devre arasında Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılan Boupendza'dan transfer açıklaması da geldi. Golcü oyuncu, "Şimdilik Hatayspor'dayım, Hatayspor'un bir futbolcusuyum. İleride ne olacağını bilmemize pek imkan yok. Gelecek hakkında bir şey söylemek çok önemli değil. Hangi takımın beni isteyeceği ve nasıl sonuçlanacağı önemli" ifadelerini kullandı.

436

"MESUT ÖZİL'İ GÖRDÜM!"

Fenerbahçeli Mesut Özil ile sahada karşılaştığı için sevincini dile getiren 24 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'de çok iyi oyuncular var. Sahada oynarken görmek istediğim oyunculardan bir tanesi de Mesut Özil'di. Onu da gördüm" şeklinde konuştu.

24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile oynadıkları maç öncesinde, "Mesut Özil için neler söylersin?" sorusuna, "Mesut çok büyük bir yıldız. Onunla birlikte oynamak isterdim. Bu seviyedeki isimlerle aynı ligde oynamak da büyük bir zevk. Mesut'un buraya gelmesi bile, Süper Lig'in kalitesini kanıtlıyor ve başka yıldızlarda da Türkiye'de oynama isteği uyandırıyor" şeklinde yanıt vermişti.

"GOLLERİMİN GÜZELLİĞİ KÜNEFE GİBİ"

Boupendza'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Hatay'ı buraya gelmeden önce çok tanımıyordum, geldikten sonra bilgi edindim, bana yardımcı olan arkadaşlarım da oldu. Burada değişik kültürlerden insanlar var, hepsi bir harmoni içinde yaşıyorlar. Burada olmaktan mutluyum. Konuştuğum taraftarlar, gollerin güzelliğini künefeye bağlıyorlar. Ben de duyunca gülüyorum. "

"ALABİLDİĞİMİZ KADAR PUAN"

"Son yıllarca birçok yabancı oyuncu alan bir kulüp Hatayspor. Antrenmanlarda, buradaki insanlarla iyi bir çalışma ortamımız var. Herkesin amacı Süper Lig'de iyi sezon geçirmek, iyi sonuç almak olduğu için çalışmalar buna göre yapılıyor. Sahaya çıktığımızda bunu bildiğimiz için yansıtmamız kolay oluyor."

"Bu şekilde devam etmek, alabildiğimiz kadar puan almak istiyorum, benim hedefim. Futbolda her şey çok hızlı, çok değişken olabiliyor. Benim için savaşmaya devam etmek, mücadeleye devam etmek önemli. Böylece iyi sonuç alabiliriz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı delen genç kız, cezayı yedikten sonra gülmeye başladıKısıtlamayı delen genç kız, cezayı yedikten sonra gülmeye başladı
Hatayspor, Aaron Boupendza transferinin detaylarını açıkladıHatayspor, Aaron Boupendza transferinin detaylarını açıkladı
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uyuma numarası tutmadı, her şeyi itiraf etti

Uyuma numarası tutmadı, her şeyi itiraf etti

2 yolcuda koronavirüs çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı

2 yolcuda koronavirüs çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı

Tüm dünya Neymar'ın bu sakatlığını konuşuyor!

Tüm dünya Neymar'ın bu sakatlığını konuşuyor!

Sezon sonunda Başakşehir'e gidiyor!

Sezon sonunda Başakşehir'e gidiyor!

Mesut Özil bir ilke imza attı

Mesut Özil bir ilke imza attı

Sumudica maç sonunda fenalaştı

Sumudica maç sonunda fenalaştı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Gündemi sarsacak Emre Belözoğlu iddiası!

Gündemi sarsacak Emre Belözoğlu iddiası!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Nihat Kahveci'den kendisiyle alay eden gence tokat gibi cevap!

Nihat Kahveci'den kendisiyle alay eden gence tokat gibi cevap!

Hatayspor, Aaron Boupendza transferinin detaylarını açıkladı

Hatayspor, Aaron Boupendza transferinin detaylarını açıkladı

Diğer Haberler

Aaron Boupendza'dan Fenerbahçe'ye transfer sinyali

Boupendza'dan F.Bahçe'ye transfer sinyali

Hatayspor, Aaron Boupendza transferinin detaylarını açıkladı

Hatayspor, Aaron Boupendza transferinin detaylarını açıkladı

Boupendza'nın talibi belli oldu

Boupendza'nın talibi belli oldu

Youssouf Kone Süper Lig ekibi Hatayspor’da

Youssouf Kone Hatayspor’da

Hatayspor yönetiminden Fenerbahçe'ye ziyaret

Hatayspor yönetiminden Fenerbahçe'ye ziyaret

Hatayspor, Gaziantep'te puanı 90+8'de kurtardı

Hatayspor, Gaziantep'te puanı 90+8'de kurtardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.