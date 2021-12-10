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AB: Hırvatistan, Schengen Bölgesi'ne dahil olmak için tüm kriterleri karşıladı

10.12.2021 05:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği içişleri bakanları, Hırvatistan'ın Schengen Bölgesi'ne dahil edilmesine dair tüm kriterleri karşıladığı konusunda anlaşmaya vardı.

AB: Hırvatistan, Schengen Bölgesi'ne dahil olmak için tüm kriterleri karşıladı

Avrupa Birliği (AB) içişleri bakanları, Hırvatistan'ın Schengen Bölgesi'ne dahil edilmesine dair tüm kriterleri karşıladığı konusunda anlaşmaya vardı.

AB dönem başkanlığını yürüten Slovenya'nın İçişleri Bakanı Ales Hoj, kararı duyurduğu basın toplantısında, "Hırvatistan bunun için hazır" ifadelerini kullandı. Avrupa Komisyonu 2019 yılında Hırvatistan'ın tüm kriterleri karşıladığını bildirmişti.

AFP'nin bildirdiğine göre, toplantı ardından yapılan açıklamada, tüm kriterleri karşıladığı kararlaştırılan Hırvatistan ile ilgili nihai kararın daha sonraki bir tarihte alınacağı belirtildi.

Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Božinović, Twitter'da yaptığı paylaşımda söz konusu kararın ülkesinin stratejik hedeflerine daha da yaklaştırdığını söyledi.

https://twitter.com/DavorBozinovic/status/1468980143691546626

Schengen Bölgesi'ni oluşturan Avrupa ülkesi vatandaşları, bölge içerisinde pasaportsuz ve vizesiz olarak seyahat edebiliyor.

Ayrıca diğer ülke vatandaşları da, bu bölge ülkelerinden alacağı vize ile yine Schengen Bölgesi ülkelerinde seyahat imkanına sahip olabiliyor.

Sloven Bakan Hoj, yaptığı açıklamada, "Bence Hırvatistan'ı tebrik ve de bu önemli başarıya katkıda bulunan herkese teşekkür etmek için doğru bir zaman" ifadelerini kullandı.

Bunun Zagreb yönetiminin Schengen Bölgesi'ne girişinin ilk adımı olduğunu söyleyen Hoj, "Diğer adımların da kısa süre içerisinde atılacağına inanıyorum. Bu özellikle Slovenya ve Hırvatistan vatandaşları için faydalı olacak çünkü aramızdaki sınır ortadan kalkacak" diye konuştu.

Hırvatistan'ın Schengen Bölgesi'ne dahli ile birlikte ülkenin turizmden daha fazla faydalanması da muhtemel olacak.

Hırvatistan 2013 yılında AB'ye dahil olsa da, Lüksemburg'un Schengen kasabasında imzalanan 1985 tarihli anlaşmayla oluşturulan seyahat bölgesine henüz katılmamış beş üye ülkeden birisiydi.

Bulgaristan, Kıbrıs, İrlanda ve Romanya da Schengen Bölgesi'nde olmayan AB üye ülkeleri. Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen Bölgesi'ne katılımı ile ilgili müzakereleri ise sürüyor. Ancak bu ülkeler, görüşmeler sürerken Schengen ülkelerinin kullandığı birçok haktan faydalanıyor.

Ayrıca AB üyeliği bulunmayan İzlanda, Liechtenstein, İsviçre ve Norveç, Schengen Bölgesi üyesi konumunda.

AB para birimi Euro'ya da geçmek isteyen Hırvatistan'ın, süreç içerisinde polis bilgilerini paylaşma ve sınırların güvenliğini sağlama standartlarını karşılayıp karşılayamadığı kontrol ediliyordu.

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