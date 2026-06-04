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O ismi tanımayan yok! Dünya Kupası için çarpıcı tespit: Türkiye gizli favori

Patrick Kluivert, 2026 Dünya Kupası öncesinde Türkiye’ye övgüler yağdırdı. A Milli Takım’ın turnuvanın en büyük sürprizlerinden biri olabileceğini belirten Hollandalı efsane, Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu gibi yıldızların Türkiye’yi önemli başarılara taşıyabileceğini söyledi.

O ismi tanımayan yok! Dünya Kupası için çarpıcı tespit: Türkiye gizli favori
Cevdet Berker İşleyen

Hollanda futbolunun unutulmaz isimlerinden Patrick Kluivert, TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu.

2023'te Adana Demirspor'u çalıştırdığı için Türk futbolunu da yakından bilen 49 yaşındaki Surinam asıllı Hollandalı golcü, Dünya Kupası öncesi görüşlerini aktardı.

Kluivert, "Türkiye'yi kesinlikle küçümsemeyin, Dünya Kupası'nın sürpriz takımlarından biri olabilir" diye konuştu. Vincenzo Montella'nın iyi iş çıkardığını belirten Kluivert, "Türkiye, finallere katılmayı kesinlikle hak etti. Türkiye'nin başarılı olmasını çok isterim. Sahip olduğu kaliteli oyuncularla turnuvaya kesinlikle damga vuracaklardır" ifadesini kullandı.

"BÜYÜK YILDIZLARI VAR"

O ismi tanımayan yok! Dünya Kupası için çarpıcı tespit: Türkiye gizli favori 1

"Evet, yurt dışında büyük kulüplerde oynayan futbolcular var. Arda, Kenan, Hakan gibi... Elbette Galatasaray'da forma giyen oyuncular da var. Arda çok genç olmasına rağmen Real Madrid'de oynuyor. Orada birlikte forma giydiği oyunculardan çok önemli deneyimler kazanıyor. Bu tip oyuncular milli takımın en önemli parçaları. Ayrıca Türkiye'deki atmosferin de harika olacağını düşünüyorum."

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"TÜRKİYE'Yİ UNUTAMAM"

O ismi tanımayan yok! Dünya Kupası için çarpıcı tespit: Türkiye gizli favori 2

"Adana Demirspor'da görev yaptığım dönemi unutamıyorum. Türkiye'nin futbol kültürünü ve atmosferini her zaman takdir ediyorum. Özellikle Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe statlarında oynadığımız maçlar ve atmosfer muhteşemdi. Bir süre teknik direktörlüğünü yaptığım Curaçao da Dick Advocaat ile iyi işler yaptı, finale geldi. Ancak çok güçlü (Almanya, Fildişi Sahili, Ekvador) rakipleri var."

"FAVORİM HOLLANDA, SÜRPRİZ TÜRKİYE"

O ismi tanımayan yok! Dünya Kupası için çarpıcı tespit: Türkiye gizli favori 3

"Benim favorim mi? Elbette kendi ülkem. Hollanda her zaman favoriler arasında yer alır. Fransa da çok güçlü bir takım. Brezilya'yı da unutmamak gerekir. Arjantin, Almanya ve İspanya gibi Dünya Kupası'nda her zaman iddialı olan çok büyük ülkeler var. Ama Türkiye'yi küçümsemeyin. Kesinlikle küçümsemeyin. Birçok kişi Türkiye'nin turnuvanın sürpriz takımı olabileceğini söylüyor. Gerçekten de büyük bir sürprize imza atabilirler."

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