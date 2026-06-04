SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Dünya Kupası öncesi bitecek! Mourinho'nun öğrencisi Süper Lig'e

Trabzonspor, savunma hattını güçlendirmek için önemli bir adım attı. Bordo-mavililer, Benfica forması giyen Sidny Lopes Cabral transferinde sona yaklaşırken, genç oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Dünya Kupası öncesi bitecek! Mourinho'nun öğrencisi Süper Lig'e
Cevdet Berker İşleyen

Trabzonspor, yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek adına önemli bir transfer hamlesinde sona geldi. Bordo-mavililer, uzun süredir takip ettiği Sidny Lopes Cabral için görüşmelerde büyük mesafe kat etti.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Dünya Kupası öncesi bitecek! Mourinho nun öğrencisi Süper Lig e 1

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin talebi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yönetimi, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı forması giyen Sidny Lopes Cabral'ın transferinde prensip anlaşmasına vardı. Taraflar arasındaki son detayların netleşmesinin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Dünya Kupası öncesi bitecek! Mourinho nun öğrencisi Süper Lig e 2

Hem sağ bek hem de sol bekte görev yapabilen 23 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi planlanıyor. Sağlık kontrollerinden geçecek olan genç oyuncunun, işlemlerin tamamlanmasının ardından kendisini Trabzonspor'a bağlayacak sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

DÜNYA KUPASI ÖNCESİNDE BİTİRME PLANI

Dünya Kupası öncesi bitecek! Mourinho nun öğrencisi Süper Lig e 3

Trabzonspor yönetimi, Avrupa'dan gelebilecek olası teklifleri dikkate alarak transfer sürecini Dünya Kupası öncesinde tamamlamak istiyor. Bu nedenle görüşmelere hız veren bordo-mavililer, oyuncuyu özel uçakla Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O ismi tanımayan yok! Dünya Kupası için çarpıcı tespit: Türkiye gizli favoriO ismi tanımayan yok! Dünya Kupası için çarpıcı tespit: Türkiye gizli favori
Okan Buruk'a haber göndermişti! Eski Fenerbahçeli her an 'Aslan' olabilir: Beni alın!Okan Buruk'a haber göndermişti! Eski Fenerbahçeli her an 'Aslan' olabilir: Beni alın!
Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor son dakika mourinho
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump Ankara'da NATO zirvesine katılacak!

ABD Başkanı Trump Ankara'da NATO zirvesine katılacak!

Demir çelik fabrikasında iş kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

Demir çelik fabrikasında iş kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

LALIGA'da yılın golü Arda Güler'den! Tüm İspanya’yı büyüledi

LALIGA'da yılın golü Arda Güler'den! Tüm İspanya’yı büyüledi

Reha Muhtar'ın vasiyeti belli oldu! 'Cenazeme gelmesin'

Reha Muhtar'ın vasiyeti belli oldu! 'Cenazeme gelmesin'

Kilosu 12 bin euro: 6 bin ailenin geçimini sağlıyor 'Yoğun ilgi'

Kilosu 12 bin euro: 6 bin ailenin geçimini sağlıyor 'Yoğun ilgi'

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.