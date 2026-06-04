Dünya Kupası öncesi bitecek! Mourinho'nun öğrencisi Süper Lig'e

Trabzonspor, yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek adına önemli bir transfer hamlesinde sona geldi. Bordo-mavililer, uzun süredir takip ettiği Sidny Lopes Cabral için görüşmelerde büyük mesafe kat etti.

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Teknik Direktör Fatih Tekke'nin talebi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor yönetimi, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı forması giyen Sidny Lopes Cabral'ın transferinde prensip anlaşmasına vardı. Taraflar arasındaki son detayların netleşmesinin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Hem sağ bek hem de sol bekte görev yapabilen 23 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi planlanıyor. Sağlık kontrollerinden geçecek olan genç oyuncunun, işlemlerin tamamlanmasının ardından kendisini Trabzonspor'a bağlayacak sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

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DÜNYA KUPASI ÖNCESİNDE BİTİRME PLANI

Trabzonspor yönetimi, Avrupa'dan gelebilecek olası teklifleri dikkate alarak transfer sürecini Dünya Kupası öncesinde tamamlamak istiyor. Bu nedenle görüşmelere hız veren bordo-mavililer, oyuncuyu özel uçakla Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.