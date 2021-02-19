AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut'tan, "Gara" açıklaması:

MERSİN (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin, her türlü terör eyleminin AB tarafından kınandığını söyledi.

Meyer-Landrut, Tarsus Tarım Kredi Kooperatiflerinde düzenlenen "Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi Bölge Birliği Tanışma Toplantısı"nda, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesiyle ilgili terör örgütü PKK'yı kınadı.

Ailelere başsağlığı dileyen Meyer-Landrut, "Her türlü terör eylemi Avrupa Birliği olarak kınadığımız bir eylemdir. Mersin'de de bir şehidimiz olmuştu. Ailesine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun." diye konuştu.

Meyer-Landrut, Türkiye'nin çok sayıda Suriyeliye ev sahipliği yaptığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Birliği olarak 2016'dan bu yana 6 milyar avroluk destek sağladık ve geçtiğimiz sene sonuna kadar bu 6 milyar avronun hepsi sözleşmelerle harcandı. Bizler bu anlamda uluslararası partnerlerimiz ve Türkiye’deki partnerlerimizle mali yardımlar sağlıyoruz. Mültecilerin iş piyasasına entegrasyonları, topluma uyumları, istihdam sağlanması ayrıca öğretmenlerin finansmanı, yeni okulların inşası, sağlık ve koruma alanında ücretsiz destek sağlanması gibi destekler sunuyoruz."