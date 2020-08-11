AB ülkelerine hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yükselişe geçti

CEM ŞAN - Otomotiv endüstrisinin ardından Türkiye'nin ihracatına en fazla katkıyı veren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, geçen ay 1 milyar 812 milyon 845 bin dolarlık ihracata imza attı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ İhracatçı Birlikleri kayıtlarından aldığı bilgilere göre, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü geçen ay 150'den fazla ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi.

Temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,44'lük artışla 1 milyar 812 milyon 845 bin dolarlık dış satım gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,33 azalışla 8 milyar 790 milyon 128 bin dolarlık ihracat yaptı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, geçen ay 2 milyar 201 milyon 411 bin dolarlık dış satım yapan otomotiv endüstrisinin ardından Türkiye'nin ihracatına en fazla katkı veren ikinci sektör oldu.

- AB ülkelerine ihracat yükselişte

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke olan Almanya'ya hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe de geçen ay artış yaşandı.