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Abana'daki lise inşaatına ilişkin Kaymakamlıktan açıklama

19.10.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abana'daki lise inşaatına ilişkin Kaymakamlıktan açıklama

Kastamonu'nun Abana ilçesinde inşaatı devam eden bir lise binasının dere yatağına yapıldığı yönündeki haberlerle ilgili Kaymakamlık açıklama yaptı.

Abana Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ulusal basında "Abana'ya Kulak Ver" başlığıyla bir haberin yer aldığına işaret edildi.

Haberde, 8 derslikli okul binasıyla ilgili bazı iddiaların yer aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Mahallesi 15 ada 8 ve 9 parseldeki alan ile ilgili proje öncesi yapılan çalışmalar kapsamında, Abana Belediyesi tarafından imar planında eğitim alanı olarak ayrılan ve Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin 5. maddesinin C fıkrası hükümleri doğrultusunda eğitim alanı olarak ayrılan arsanın uygunluğu ile ilgili 10.11.2021 tarih ve 36608505 sayılı yazı ile Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğüne görüş sorulmuştur. Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğünün 30.12.2021 tarihli ve 1892605 sayılı cevabi yazısında özetle; 'Söz konusu taşınmazlarda yapı yaklaşma sınırı ve kret kotuna uyularak okul yapılmasında kurumumuzca bir sakınca bulunmamaktadır.' denilmektedir."

Çalışmayla ilgili gerekli görüşlerin sorulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna göre, 8 derslikli okul projesi vaziyet planı oluşturulurken DSİ'den alınan 'Ezine Çayı Islahı Uygulama Projesi'ndeki belirlenen mesafelere uygun olarak, DSİ projesinde belirlenen yapı yaklaşma sınırı 5 metre iken, okul vaziyet planında okul binası yaklaşma sınırından 12,41 metre daha geri çekilerek planlanmıştır. Ayrıca, DSİ tarafından yapılacak 6,41 metre yüksekliğindeki Ezine Çayı dere ıslah duvarına ilave olarak okul çevre istinat duvarı 2 metre yüksekliğinde ve okul binasının zemin yüksekliği ise kret kotundan 1,5 metre yüksekliğinde yapılacak şekilde projelendirilmiştir. Ayrıca, 11 Ağustos 2021 sel afetinin ardından DSİ tarafından Ezine Çayı'nda yapılan çalışmalar sonucu dere yatağı 72 metre olacak şekilde genişletilmiştir."

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