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Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

26.01.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği tabiat parkı ve civarındaki yaylaların eşsiz manzarası havadan görüntülendi

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplandı.

Dört mevsim ayrı güzellikler sunan tabiat parkında yaklaşık 10 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Bölgede İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesinin ardından tabiat parkında bulunan gölün yüzeyi buz tuttu.

Yetkililer, günübirlik ya da konaklamak için bölgeye gelen tatilcileri buz tutan gölün yüzeyine çıkmamaları için uyarıyor.

Tabiat Parkı ve çevresinde bulunan yaylalarda kar manzarası havadan görüntülendi.

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