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Abant Tabiat Parkı, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı

01.08.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abant Tabiat Parkı, hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı

Bolu'da yaşayanlar ve çevre illerden gelen vatandaşlar, Abant Tabiat Parkı'nda piknik yaparak temiz havanın tadını çıkardı.

Doğal güzellikleri ve temiz havasıyla ünlü Abant, hafta sonu sıcakların da etkisiyle ziyaretçi akınına uğradı.

Yoğunluk nedeniyle tabiat parkı girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı vatandaşlar, araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı.

Ziyaretçilerin bir kısmı, belirlenen alanlarda piknik yaptı, bir kısmı da göl çevresinde yürüdü, ata ve faytona bindi.

Tabiat parkında denetimlerini sürdüren Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı atlı tim personeli de ziyaretçileri yangın çıkmaması için dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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