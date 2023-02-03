Abant’ın tadını elektrikli faytonla çıkardılar

Abant’a tatil için gelen vatandaşlar, manzaranın tadını elektrikli faytonlarla göl etrafını turlayarak çıkardı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Abant Gölü Milli Parkı’nda kar yağışlarının ardından kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Bembeyaz örtüyle kaplanan Abant’ta muhteşem manzaralar oluştu. Yarıyıl tatili olması sebebiyle birçok ilden Abant’a ziyaretçiler akın etti. Tatilciler, Abant Gölü’nün etrafında elektrikli faytonlara binerek göl manzarasının tadını çıkardı. 8 kilometre uzunluğunda olan göl çevresini turlamak için elektrikli fayton vatandaşların ilgi odağı oldu.

“ELEKTRİKLİ FAYTON DİKKATİMİZİ ÇEKTİ”

Bodrum’dan, eşi Güliz Yarım ile birlikte Abant’a gelen Orkan Tamer Yarım, “Bodrum’dan önce İstanbul’a geldik, baktık ki kar yağıyor Abant’a gidelim dedik ve geldik eşimle. Burası harika bir yer, muhteşem bir göl manzarası var. Kar da dün başladı, burada elektrikli fayton dikkatimizi çekti, ’binelim’ dedik ve doğa dostu olan faytona bindik. Elektrikli faytonla Abant çevresini dolaşıyoruz, iyi ki gelmişiz, çok nostaljik, çok güzel, yeni nesil yapılmış, oldukça güzel gidiyor, çok konforlu, soğuk geçirmiyor. Biz hayvanları seviyoruz, onları severek, besleyerek, doğaya sahip çıkarak, bağlanmalıyız. Bu hayvanlar yük taşımış olabilir ama şu anki teknolojide böyle gerek görülmüyor. Gördüğünüz gibi faytonumuz gayet konforlu, doğa dostu, hiç canlıya zarar vermiyor, doğaya sahip çıkıyor, ondan dolayı böyle faytonları destekliyoruz. Çok beğendik, çok güzel ve rahat, içi güzel, yavaş gidiyor, geze geze, göre göre gidiyoruz. Çok iyi olmuş, bu arada göl donmamış, hava eksilere geçince donar sanırım” dedi.

Güliz Yarım ise, “Burada doğa harika ve doğayı koruyan insanlar var en güzeli. Ben bayıldım Abant’a, ilk önce fayton denilince ben atların olduğunu düşünmüştüm kararsız kalmıştım, fakat bunu görünce kararım değişti bravo” diye konuştu.

