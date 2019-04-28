Abart egzozla drift yapan sürücü mahalleliyi canından bezdirdi

Habipler Mahallesi sakinleri aracına taktığı abart egzozla sokaklarda dolaşan ve drift yapan sürücüden yaka silkti.
Vatandaşlar gürültü yapan sürünün çeşitli zamanlarda yaptığı drift anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde sürücünün cadde ortasında trafiğe aldırış etmeden drift yaptığı görülüyor.
Kaynak: DHA
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