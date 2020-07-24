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  4. ABB Kurban Bayramı dolayısıyla "Afiyet Ver" kampanyası başlattı

ABB Kurban Bayramı dolayısıyla "Afiyet Ver" kampanyası başlattı

ANKARA HABERLERİ  | 24.07.2020 22:36 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: - "Hedefimiz eylül ayı itibarıyla yüz binlerce kavurma ya da kıymayı paketlenmiş halde ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmak, onların dertlerine derman olmak"

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ihtiyaç sahibi vatandaşlara Kurban Bayramı'nda destek olmak amacıyla "Afiyet Ver" kampanyası başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak için başlatılan kampanyayı Halk Ekmek Genel Müdürlüğü yürütecek.

Kampanya kapsamında hayırseverlerin elektronik ortamda konserve şeklinde satın alacakları kavrulmuş kuşbaşı ve kıyma paketleri 1 Eylül'den itibaren ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim edilecek.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelere gıda kodeksine uygun hijyenik koşullarda ve veteriner hekim denetiminde kesilen hayvanlardan elde edilen yaklaşık 1500 gram çiğ etten üretilen 800 gramlık kavrulmuş kuşbaşı ve kıyma konservesinin tamamı ya da yarısı elektronik ortamda satışa sunuldu.

Hayırseverler, "afiyetver.com" adresi üzerinden 400 gramlık kavrulmuş kuşbaşı için 32 lira 50 kuruş, 800 gramlık için ise 65 lira, 400 gramlık kıyma paketi için 27 lira 50 kuruş, 800 gramlık paket için ise 55 lira ile kredi kartıyla ödeme yaparak bağışta bulunabilecek.

Büyükşehir Belediyesi kampanyanın istatistiki sonuçlarını söz konusu internet adresi üzerinden güncel olarak paylaşacak.

- "Yine birlikte sevecek, yine birlikte sevineceğiz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Amacımız hiçbir anne-baba eve bir şey götüremediği için çocuklarına karşı mahcup olmasın. Kimse mahzun kalmasın, hiçbir çocuk besinden uzak büyümesin. Darda kalan vatandaşlarımızın yüzüne umut, gözüne ışık olmak için bu kez 'Afiyet Ver' kampanyamızla iyiliği bulaştıracağız.

Hedefimiz eylül ayı itibarıyla yüz binlerce kavurma ya da kıymayı paketlenmiş halde ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmak, onların dertlerine derman olmak. Bugüne kadar bizlere güvendiniz, hayırlarınızı hiç esirgemediniz. Bizler de yine gönülden gönüle köprüler kurarak, iyilik kervanına bir omuz daha vereceğiz. Yine birlikte sevecek, yine birlikte sevineceğiz."

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