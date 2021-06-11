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ABB'den kafe ve restoranlar için komisyonsuz "Lezzet Ankara" uygulaması

11.06.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABB'den kafe ve restoranlar için komisyonsuz "Lezzet Ankara" uygulaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kovid-19 nedeniyle gelir kaybına uğrayan kafe ve restoran işletmecileri için komisyonsuz "Lezzet Ankara" yemek sipariş uygulaması başlatacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, işletmeciler, hiçbir ücret ödemeden uygulamaya kayıt yaptırabilecek.

Uygulama üzerinden aktif olan işletmeciler, Başkentlilere çevrim içi hizmet verebilecek.

İşletmelerini "Lezzet Ankara"ya kaydetmek isteyen esnaf, "https://lezzetankara.com/nasiluyeolunur" adresinden kayıt kılavuzuna ulaşabilecek, "https://lezzetankara.com/restorankaydi" adresinden ise iş yeri kaydını oluşturabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Esnafımızın alın terini korumak adına yüzde 0 komisyonla 'Lezzet Ankara' var. İşletmelerimizin menülerini sisteme girmesinin ardından portalımızı sizlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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