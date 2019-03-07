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ABD 2.5 yıldır üzerinde çalışıyordu: İnsansız savaş uçağı test edildi

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DÜNYA  | 07.03.2019 23:38 | Son Güncelleme

ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı, 2,5 yıldır üzerinde çalışılan prototip insansız savaş uçağının test edildiğini duyurdu. "XQ-58A Valkyrie" adı verilen uçağın fotoğraf ve test görüntüleri paylaşıldı. Uçakların 3 bin kilometre menzile sahip olduğu ve küçük çaplı bombaların yanı sıra elektronik harp ve keşif unsurları ile donatıldığı belirtiliyor.

ABD 2.5 yıldır üzerinde çalışıyordu: İnsansız savaş uçağı test edildi

ABD Hava Kuvvetleri'nden yazılı açıklama yapılarak, çalışması gizli yürütülen XQ-58A Valkyrie adlı insansız savaş uçağının fotoğraf ve test görüntüleri paylaşıldı.

Açıklamada, "Uzun menzilli, yüksek ses altı hıza sahip insansız hava aracı XQ-58A Valkyrie, ilk uçuşunu 5 Mart'ta Arizona Yuma Test Sahası'nda tamamladı. Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuarı XQ-58A'yı kratos İnsansız Hava Araçları Sistemleri şirketi ile geliştirdi." ifadesi kullanıldı.

Kalkış ve iniş için piste ihtiyaç duymayan uçağın ilk uçuşunda 76 dakika havada kalabildiği bildirildi.

2.5 YIL ÖNCE BAŞLATILDI

Projenin yaklaşık 2,5 yıl önce başlatıldığı aktarılan açıklamada, uçağın aerodinamik performansı, iniş ve kalkış sistemleri için 5 testten daha geçeceği belirtildi.

3 BİN KİLOMETRE MENZİLE SAHİP

QX-58A'nın ABD'ye daha düşük maliyetli keşif, taarruz ve elektronik harp imkanları sağlayacağının altı çizilerek, uçağın aynı zamanda insanlı ve insansız hava araçları ile ortak operasyonlara katılacağı kaydedildi. Uçakların 3 bin kilometre menzile sahip olduğu ve küçük çaplı bombaların yanı sıra elektronik harp ve keşif unsurları ile donatıldığı belirtiliyor.

Boeing, geçen hafta "Sadık Kanat Arkadaşı" ismi ile yeni insansız savaş uçağı konseptini dünyaya duyurmuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
abd insansız savaş uçağı

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