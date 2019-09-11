SPOR

ABD 79 - 89 Fransa

BASKETBOL HABERLERİ  | 11.09.2019 16:57 | Son Güncelleme

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Fransa, Dünya Kupası ve olimpiyatlar gibi iki önemli organizasyonda 13 yıldır yenilmeyen ABD'yi 89-79 yenerek yarı finale yükseldi.

ABD 79 - 89 Fransa

ABD 79 - 89 Fransa

Salon: Dongguan Basketbol Merkezi
Hakemler: Guilherme Locatelli (Brezilya), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Ferdinand Pascual (Filipinler)

ABD: Walker 10, Mitchell 29, Harris 5, Barnes 4, Turner 2, Brown 9, White 4, Lopez, Middleton 5, Smart 11, Plumlee
Fransa: Batum 6, Fournier 22, Gobert 21, M'baye 2, Ntilikina 11, De Colo 18, Lessort 3, Albicy 5, Toupane 1, Labeyrie

1. Periyot: 18-18
Devre: 39-45
3. Periyot: 66-63
5 faulle çıkan: 39.07 Harris (ABD)

Düşük tempoda oynanan ilk periyot 18-18 beraberlikle tamamlandı. 2. çeyrekte daha etkili bir performans sergileyen Fransa, soyunma odasına 45-39 üstün girdi.

İkinci devreye skorer bir oyunla başlayan Fransa, farkı 10 sayıya (43-53) çıkarsa da, 3. çeyrekte 14 sayıyla oynayan Mitchell ile etkili olan ABD, Fransa'yı bitime 2 dakika 40 saniye kala yakaladı: 60-60. Kalan sürede de etkili olmaya devam eden ABD, 3. çeyreği 66-63 önde bitirdi.

Son çeyrekte ABD 35. dakikada 76-71 öne geçti. Rakibi önünde 11-0'lık seri yakalayan ve 82-76 üstünlük yakalayan Fransa, mücadeleden de 89-79 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Fransa, yarı finalde Arjantin ile karşılaşacak. Son 2 Dünya Kupası'nın şampiyonu ABD ise Sırbistan ile 5-8'incilik klasman maçına çıkacak.

Dünya Kupası ve olimpiyatlar gibi iki önemli organizasyonda 13 yıl rakiplerine yenilmeyen ABD'nin bu serisi Fransa maçıyla sona erdi. 1 Eylül 2006'da Yunanistan'a 101-95 mağlup olan ABD, sonraki Dünya Kupası ve olimpiyat oyunlarında rakipleriyle yaptığı maçları kazanmayı başarmıştı.

Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark YaratıyorIcrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor
İspanya, Sırbistan'ı rahat geçtiİspanya, Sırbistan'ı rahat geçti
Bellona Kayseri'de transferBellona Kayseri'de transfer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD - Fransa 2019 FIBA Dünya Kupası

En Çok Okunan Haberler

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliği

Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliği

Vedat Muriç'e Premier Lig'den takip

Vedat Muriç'e Premier Lig'den takip

Fenerbahçe ve Galatasaray'da kadro dışı

Fenerbahçe ve Galatasaray'da kadro dışı

Şenol Güneş'ten İzlanda itirafı

Şenol Güneş'ten İzlanda itirafı

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İspanya 90 - 78 Polonya

İspanya yarı finalde

FIBA Dünya Kupası'na NBA damgası

FIBA Dünya Kupası'na NBA damgası

Eski Beşiktaşlı Stimac, Fenerbahçe Beko ile antrenmana çıkacak

Eski Beşiktaşlı Fenerbahçe ile antrenmana çıkacak

Bursaspor Basketbol'da Serkan Erdoğan dönemi

Bursaspor Basketbol'da Serkan Erdoğan dönemi

Kerem Gönlüm İTÜ ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Kerem Gönlüm basketbola döndü

Kenan Sipahi Real Betis'le 2 yıllık sözleşme imzaladı

Kenan Sipahi İspanya'da!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.