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ABD 87 - 74 Polonya

BASKETBOL HABERLERİ  | 14.09.2019 14:45 | Son Güncelleme

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası klasman maçında Polonya'yı 87-74 mağlup eden ABD, organizasyonu 7. tamamladı.

ABD 87 - 74 Polonya

ABD 87 - 74 Polonya

Salon: Beijing Wukesong Spor Merkezi
Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Jung Yu (Tayvan), Takaki Kato (Japonya)

ABD: Barnes 10, Harris 14, Mitchell 16, Turner 7, White 12, Brown 8, Lopez 3, Middleton 13, Plumlee 4
Polonya: Cel, Hrycaniuk 4, Ponitka 18, Slaughter 15, Waczynski 17, Sokolowsky 7, Balcerowski 2, Koszarek, Kulig 9, Gruszecki, Laczynski, Olejniczak 2

1. Periyot: 28-14
Devre: 47-30
3. Periyot: 63-55

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Anahtar Kelimeler:
ABD polonya

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adamlar bir dahaki olimpiyatlara süper kadro ile gelirler artık acemiler takımını önüne gelen yendi türkiye hariç oda beceriksizlikden
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