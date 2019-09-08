ABD Açık'ta şampiyon Andreescu

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde, Kanadalı Bianca Andreescu şampiyon oldu.
New York'ta düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, dünya klasmanında 8'inci sırada bulunan ABD'li Serena Williams, 15'inci sıradaki Kanadalı Bianca Andreescu ile karşı karşıya geldi.
Çok çekişmeli geçen maçta Williams'ı 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen Andreescu büyük bir başarıya imza attı ve bir grand slam kazanan ilk Kanadalı tenisçi oldu.
Serena Williams 1999 yılında ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazandığında, Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu henüz dünyaya gelmemişti.
İzlanda evinde çok rahat
Kane, Bulgaristan'ı dağıttı
Beşiktaş'tan 3 gollü prova
Düelloda kazanan Bolu
Feghouli'den zam açıklaması
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı şoku
F.Bahçe, Alanya'ya odaklandı
Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması
Trabzonspor, kuvvet çalıştı
Ali Koç'tan şampiyonluk mesajı
Ozan Kabaka geri döndü
Abdullah Avcı'dan Quaresma itirafı
Eto'o aktif futbol hayatını sonlandırdı
Efsane ismin oğlu hayatını kaybetti
Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
Skrtel gitti, Kjaer geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum