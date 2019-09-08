SPOR

ABD Açık'ta şampiyon Andreescu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 08.09.2019 07:57 | Son Güncelleme

ABD Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde 15 numaralı seribaşı Bianca Andreescu, 8 numaralı seribaşı Serena Williams'ı yenerek şampiyon oldu.

ABD Açık'ta şampiyon Andreescu

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde, Kanadalı Bianca Andreescu şampiyon oldu.

New York'ta düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, dünya klasmanında 8'inci sırada bulunan ABD'li Serena Williams, 15'inci sıradaki Kanadalı Bianca Andreescu ile karşı karşıya geldi.

Çok çekişmeli geçen maçta Williams'ı 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen Andreescu büyük bir başarıya imza attı ve bir grand slam kazanan ilk Kanadalı tenisçi oldu.

Serena Williams 1999 yılında ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazandığında, Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu henüz dünyaya gelmemişti.

Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...
''Çok iyi hazırlandık''''Çok iyi hazırlandık''
İtalya'da pole Leclerc'inİtalya'da pole Leclerc'in
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd açık tenis turnuvası Bianca Andreescu serena williams

En Çok Okunan Haberler

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Ambulans ambulansı kovaladı! Mersin'de akılalmaz olay!

Ambulans ambulansı kovaladı! Mersin'de akılalmaz olay!

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

İzlanda evinde çok rahat

İzlanda evinde çok rahat

Vedat Muriç attı, Kosova kazandı

Vedat Muriç attı, Kosova kazandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ünlü sporcu İstanbul'a geldi!

Ünlü sporcu İstanbul'a geldi!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Açık'ta şampiyon Andreescu

ABD Açık'ta şampiyon Andreescu

Kenan Sofuoğlu: Dünya Motokros Şampiyonası’na çok iyi hazırlandık

''Çok iyi hazırlandık''

İtalya'da pole pozisyonu Charles Leclerc'in

İtalya'da pole Leclerc'in

ABD Açık'ta finalin adı Nadal-Medvedev

ABD Açık'ta finalin adı belli oldu

Ramil Guliyev, Elmas Lig'de ikinci oldu

Ramil Guliyev, ikinci oldu

Ferhat Can Kavurat, Avrupa Ümitler Tekvando şampiyonu

Ferhat Can, Avrupa şampiyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.