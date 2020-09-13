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ABD Açık'ta tek kadınlar finalinin galibi Naomi Osaka

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.09.2020 11:21 | Son Güncelleme

ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalini, Belaruslu rakibi Victoria Azarenka'yı 2-1 yenen Japon Naomi Osaka kazandı. Kariyerinde birer Avustralya Açık ve ABD Açık şampiyonluğu bulunan Osaka, daha önce Avustralya Açık'ta 2 kez şampiyonluğa ulaşan, ABD Açık'ta ise 3. kez finale kalan dünya 27 numarası Belaruslu Azarenka'yı 1-6, 6-3 ve 6-3'lük setlerle geride bıraktı.

ABD Açık'ta tek kadınlar finalinin galibi Naomi Osaka

ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasının tek kadınlar finalinde gülen taraf 4 numaralı seribaşı Osaka oldu.

Kariyerinde birer Avustralya Açık ve ABD Açık şampiyonluğu bulunan Osaka, daha önce Avustralya Açık'ta 2 kez şampiyonluğa ulaşan, ABD Açık'ta ise 3. kez finale kalan dünya 27 numarası Belaruslu Azarenka'yı 1-6, 6-3 ve 6-3'lük setlerle yenerek turnuvanın galibi oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında neredeyse boş tribünler önünde oynanan maçın ilk setini kaybeden 22 yaşındaki genç tenisçi, sonraki iki seti de kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Turnuva boyunca maçlardan önce ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahilerin isimlerinin yazılı olduğu yüz maskesi takan Osaka, bu sefer de üzerinde "Tamir Rice" yazılı bir maskeyle korta çıktı.

ABD Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde bugün Alman Alexander Zverev ile Avusturyalı Dominic Thiem karşılaşacak.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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