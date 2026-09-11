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ABD Açık'ta tek kadınlarda Sabalenka-Rybakina finali

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda son 2 yılın şampiyonu ve dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile dünya 2 numarası Kazak Elena Rybakina yarın finalde karşı karşıya gelecek.

ABD Açık'ta tek kadınlarda Sabalenka-Rybakina finali
Cevdet Berker İşleyen

New York kentinde düzenlenen turnuvada Sabalenka, yarı finalde 3 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula'yı 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü kez ABD Açık finaline adını yazdırdı.

Rybakina ise 4 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Coco Gauff'u 3-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek kariyerindeki ilk ABD Açık finaline yükseldi.

Aryna Sabalenka, ABD Açık'ta üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak. Kazak tenisçi Elena Rybakina ise kariyerindeki üçüncü grand slam zaferi ve ABD Açık'taki ilk şampiyonluğu hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tenis
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