SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Arda Turan Halil Umut Meler'e önce kızdı, sonra övdü!

Arda Turan, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında Shakhtar Donetsk ile PSV karşısında 1-1 berabere kaldı. Halil Umut Meler'e bir pozisyon sonrası tepki gösteren Turan, maçın ardından hakeme övgü yağdırdı.

Arda Turan Halil Umut Meler'e önce kızdı, sonra övdü!
Cevdet Berker İşleyen

Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşarken, çalıştırdığı Shakhtar Donetsk deplasmanda PSV ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede Türk hakem Halil Umut Meler'in kararları da ön plana çıkarken, Turan'ın karşılaşma sırasında yaşadığı bir an ekranlara yansıdı.

ARDA TURAN ÇILGINA DÖNDÜ

Karşılaşmayı Türk hakem Halil Umut Meler yönetirken, mücadele boyunca kartlar da dikkat çekti. Shakhtar Donetsk'te 8 futbolcu sarı kart görürken, PSV'de ise 3 oyuncu hakem tarafından cezalandırıldı.

Maçın 85. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından Arda Turan'ın tepkisi dikkat çekti. 39 yaşındaki teknik adam, Meler ve yardımcılarına sert şekilde itiraz ederek yaşanan pozisyona olan öfkesini gösterdi.

Arda Turan Halil Umut Meler e önce kızdı, sonra övdü! 1

"BENİM HATAMDI"

Karşılaşmanın ardından Arda Turan'a, maç içerisinde Halil Umut Meler'in kararlarına gösterdiği tepkiler soruldu. Başarılı teknik adam ise maçın ardından hakem performansına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

“Bu benim hatamdı. Halil Hoca bugün çok iyi bir maç yönetti. Ekibi de çok nazikti. Şampiyonlar Ligi’ne yakışır bir maç yönettiler.”

TRABZONSPOR İLE İSMİ GEÇİYOR

Arda Turan Halil Umut Meler e önce kızdı, sonra övdü! 2

Arda Turan'ın adı bir süredir Trabzonspor'un teknik direktör adayları arasında gösteriliyor. Bordo-mavili yönetimin, Avrupa'daki mücadelesinin ardından Turan ile yeniden temas kurmayı planladığı öne sürülmüştü.

Shakhtar Donetsk'in PSV karşısında aldığı beraberliğin ardından gözler yeniden Arda Turan'a çevrilirken, Trabzonspor yönetiminin deneyimli teknik adamla ilgili nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Voleybol Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Türk takımlarının grupları ve rakipleri belli olduVoleybol Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Türk takımlarının grupları ve rakipleri belli oldu
ABD Açık'ta tek kadınlarda Sabalenka-Rybakina finaliABD Açık'ta tek kadınlarda Sabalenka-Rybakina finali
Anahtar Kelimeler:
Halil Umut Meler Arda Turan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul'da yakalandı

Uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul'da yakalandı

Erdoğan'dan seçim açıklaması: "İnşallah önümüzde yaklaşan..."

Erdoğan'dan seçim açıklaması: "İnşallah önümüzde yaklaşan..."

İsmail Kartal istifa eder etmez göreve talip oldu! "Çağırırlarsa hazırım"

İsmail Kartal istifa eder etmez göreve talip oldu! "Çağırırlarsa hazırım"

Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti! "Amansız bir hastalık..."

Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti! "Amansız bir hastalık..."

Akaryakıt fiyatlarına zam! Yeni rekor kapıda: 100 TL'yi aşacak

Akaryakıt fiyatlarına zam! Yeni rekor kapıda: 100 TL'yi aşacak

Altında düşüş sürüyor! Kritik veri için geri sayım başladı

Altında düşüş sürüyor! Kritik veri için geri sayım başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.