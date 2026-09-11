Arda Turan Halil Umut Meler'e önce kızdı, sonra övdü!

Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşarken, çalıştırdığı Shakhtar Donetsk deplasmanda PSV ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede Türk hakem Halil Umut Meler'in kararları da ön plana çıkarken, Turan'ın karşılaşma sırasında yaşadığı bir an ekranlara yansıdı.

ARDA TURAN ÇILGINA DÖNDÜ

Karşılaşmayı Türk hakem Halil Umut Meler yönetirken, mücadele boyunca kartlar da dikkat çekti. Shakhtar Donetsk'te 8 futbolcu sarı kart görürken, PSV'de ise 3 oyuncu hakem tarafından cezalandırıldı.

Maçın 85. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından Arda Turan'ın tepkisi dikkat çekti. 39 yaşındaki teknik adam, Meler ve yardımcılarına sert şekilde itiraz ederek yaşanan pozisyona olan öfkesini gösterdi.

"BENİM HATAMDI"

Karşılaşmanın ardından Arda Turan'a, maç içerisinde Halil Umut Meler'in kararlarına gösterdiği tepkiler soruldu. Başarılı teknik adam ise maçın ardından hakem performansına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

“Bu benim hatamdı. Halil Hoca bugün çok iyi bir maç yönetti. Ekibi de çok nazikti. Şampiyonlar Ligi’ne yakışır bir maç yönettiler.”

TRABZONSPOR İLE İSMİ GEÇİYOR

Arda Turan'ın adı bir süredir Trabzonspor'un teknik direktör adayları arasında gösteriliyor. Bordo-mavili yönetimin, Avrupa'daki mücadelesinin ardından Turan ile yeniden temas kurmayı planladığı öne sürülmüştü.

Shakhtar Donetsk'in PSV karşısında aldığı beraberliğin ardından gözler yeniden Arda Turan'a çevrilirken, Trabzonspor yönetiminin deneyimli teknik adamla ilgili nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.