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ABD Açık tarihine geçti! İnanılmaz maç: Gece 3 buçukta bitti

Ben Shelton, ABD Açık çeyrek finalinde Carlos Alcaraz'ı 5 sette mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. 4 saat 28 dakika süren mücadele, New York yerel saatiyle 03.33'te sona ererek turnuva tarihinin en geç biten maçı oldu.

ABD Açık tarihine geçti! İnanılmaz maç: Gece 3 buçukta bitti
Cevdet Berker İşleyen

ABD Açık'ta tek erkekler mücadelesinde büyük bir sürpriz yaşandı. Turnuvanın 10. gününde ABD'li Ben Shelton, geçen yılın şampiyonu ve turnuvanın iki numaralı seribaşı Carlos Alcaraz ile karşı karşıya geldi. Arthur Ashe kortundaki mücadele, büyük çekişmeye sahne oldu.

4 SAAT 28 DAKİKA SÜRDÜ

ABD Açık tarihine geçti! İnanılmaz maç: Gece 3 buçukta bitti 1

Toplam 4 saat 28 dakika süren karşılaşmada Shelton, Alcaraz'ı 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 ve 7-6'lık setlerle 3-2 mağlup etti. Beşinci sette tie-break'e uzanan mücadeleyi kazanan ABD'li tenisçi, adını yarı finale yazdırmayı başardı.

ABD AÇIK TARİHİNE GEÇTİ

ABD Açık tarihine geçti! İnanılmaz maç: Gece 3 buçukta bitti 2

Shelton ile Alcaraz arasındaki karşılaşma, yalnızca sonucu değil, tamamlandığı saat nedeniyle de turnuva tarihine geçti. New York yerel saatine göre 03.33'te sona eren mücadele, ABD Açık tarihinin en geç tamamlanan maçı oldu.

Ben Shelton, yarı finalde bir başka ABD'li tenisçi Frances Tiafoe ile karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Tenis
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