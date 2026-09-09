"Sisi" lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı! Güllü soruşturmasında adı geçiyordu

Kamuoyunda "Sisi" olarak tanınan, organizatörlük ve menajerlik alanında çalışmalar yapan Seyhan Soylu, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklandı. Soylu'nun ismi ölen sanatçı Güllü soruşturmasında da geçmişti.

Soylu'nun avukatları Fıratcan Kalız ve Aslı Nur Çanakçı Çapan, kararın ardından kamuoyuna yazılı açıklama yaptı.

"TUTUKLAMA BİR MAHKÛMİYET HÜKMÜ VEYA CEZA DEĞİLDİR"

Soylu'nun avukatları, müvekkilleri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama tedbiri uygulanmasına karar verildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Önemle belirtmek isteriz ki; tutuklama bir mahkûmiyet hükmü veya ceza değildir. Ceza muhakemesi hukukunda, soruşturma ve kovuşturmanın sağlıklı yürütülmesine yönelik geçici nitelikte bir koruma tedbiridir."

Açıklamada, Soylu'nun tutuklanmasından hareketle kendisine isnat edilen fiillerin sabit olduğu veya suçlu bulunduğu yönünde bir algı oluşturulmasının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

"KESİNLEŞMİŞ HERHANGİ BİR MAHKÛMİYET HÜKMÜ BULUNMAMAKTADIR"

Avukatlar, Soylu hakkında kesinleşmiş herhangi bir mahkûmiyet hükmü bulunmadığını vurgulayarak masumiyet karinesine dikkat çekti.

Açıklamada, "Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan masumiyet karinesi gereğince, kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadıkça hiç kimse suçlu ilan edilemez" denildi.

TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ EDİLECEK

Soruşturma dosyasında yer alan tüm delillerin objektif biçimde değerlendirileceğine inandıklarını belirten avukatlar, süreç sonunda Soylu'nun beraat ederek aklanacağına inandıklarını ifade etti.

Tutuklama kararına karşı hukuki yollara başvurulacağı belirtilen açıklamada, "Soruşturma süreci tarafımızca yakından takip edilmekte olup, tutuklama tedbirine ilişkin kanuni başvuru ve itiraz yollarına müracaat edilecektir. Müvekkilimizin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla gerekli tüm hukuki girişimler kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.

"İVEDİLİKLE ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞACAĞINA İNANCIMIZ TAMDIR"

Soylu'nun avukatları açıklamanın devamında, "Sonuç olarak, müvekkilimizin suçsuz olduğuna ve adli makamların nihai incelemesi neticesinde hem ivedilikle özgürlüğüne kavuşacağına hem de hakkındaki tüm suçlamalardan aklanacağına dair inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Kamuoyuna da çağrıda bulunan avukatlar, kesinleşmemiş iddialarla değil yargı mercilerinin vereceği kararlarla hareket edilmesini; soruşturmanın gizliliğine, masumiyet karinesine ve kişilik haklarına saygı gösterilmesini istedi.