İsmail Kartal kara kara düşünüyor! Roma maçı öncesi bir kötü haber daha

Fenerbahçe, 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son vermesinin ardından organizasyondaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Lyon'u geçerek lig aşamasına kalan sarı-lacivertliler, perşembe günü Kadıköy'de Roma'yı konuk edecek.

HEDEF DERBİ YENİLGİSİNİ UNUTTURMAK

Beşiktaş karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, Roma karşılaşmasını kötü gidişatın izlerini silmek için önemli bir fırsat olarak görüyor. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde alacağı galibiyetle hem Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmayı hem de derbi yenilgisinin ardından oluşan olumsuz havayı dağıtmayı hedefliyor.

GUENDOUZİ CEZALI

UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle Roma karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Guendouzi, orta saha planındaki önemli isimlerden biri olarak öne çıkıyordu. Derbide görev yapan İrfan Can Kahveci'nin performansının beklentileri karşılamaması ve devre arasında oyundan alınması da teknik heyetin alternatif arayışını artırdı.

KARAR MAÇ GÜNÜ VERİLECEK

İsmail Kartal ve teknik ekibi, Roma karşısında orta sahada sahaya çıkacak üçlü konusunda son kararını maç günü verecek. Mevcut tabloda ise savunma güvenliğini ön planda tutan Kante, İsmail ve Bartuğ üçlüsü daha güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

ASENSİO YİNE YOK

Fenerbahçe'de Roma maçı öncesi bir diğer önemli eksik ise Marco Asensio olacak. Dizindeki ağrılar nedeniyle tedavisi devam eden İspanyol yıldızın karşılaşmada forma giyme ihtimali oldukça düşük.

Samsunspor ve Beşiktaş maçlarında takımını yalnız bırakan Asensio, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında da sahada olamayacak. İspanyol futbolcu, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanındaki karşılaşmasında da görev yapamamıştı.